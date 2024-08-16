20年菸齡男業務上班暈眩出車禍　 送醫意外發現心肌梗塞

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▲邱男經緊急進行心導管檢查，發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.16)

台中市47歲邱姓男業務，去年底開車上班途中，突感一陣胸悶暈眩，醒來時人已經在救護車上。送醫檢查出肌梗塞，緊急裝置心臟支架，救回一命。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋表示，心肌梗塞除了高血脂家族史，抽菸比不抽煙者罹患機率高出2-7倍，邱男菸齡超過20年，康復後已戒菸。黃聖瑋醫師指出，這名47歲男性是業務員，有抽菸、喝酒史，去年底上班開車途中，因胸悶暈眩發生車禍，到院進行腦部斷層掃描時，發現除了頭部撕裂傷合併腦部挫傷，心電圖也出現異常，懷疑是心肌梗塞併發心律不整突然昏迷導致車禍，經緊急進行心導管檢查，果然發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞。患者清醒後表示，他並沒有高血壓病史或家族史，只有膽固醇偏高，但也坦言抽菸菸齡超過20年。黃聖瑋醫師指出，心肌梗塞高危險群包括抽菸、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，且發病的年齡層近年也有下降的趨勢，門診甚至已經出現30歲以下的年輕人。黃聖瑋醫師跟患者說明，心肌梗塞除了高血脂家族史，最主要的原因就是抽菸，「根據衛福部統計，抽菸比不抽煙者罹患心肌梗塞機率高2-7倍」，建議患者康復後要戒菸；患者也答應醫師出院後就戒菸。黃聖瑋醫師提醒，心臟疾病近三年都高居國人十大死因的第二名，僅次於癌症，其中心肌梗塞高死亡率不可不重視；他提醒民眾，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。