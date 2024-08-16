台積電最後一盤爆出4395張買單、收最高價969元　台股終場漲454點

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市昨（15）日全數走高，其中費半指數上漲逾4%，台積電ADR上漲逾2%，因此激勵台北股市今（16）日開盤上漲219.55點、以22114.72點開出，站回22000點關卡，成功站上月線。隨後在台積電漲幅擴大的帶動下，最高來到22374.94點，上漲479.77點，終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元。此外，台股今日收週線，本週上漲880.33點或4.1%，週K連2紅。大盤持續向上攻擊，昨日逆勢走高的中小型股、今日持續走高，櫃買指數以263.11點開出，隨後震盪後走高，終場上漲3.99點或1.52%，來到266.24點，領先大盤成功站回季線。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、擎亞、開發金、訊舟、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、所羅門、萬潤、聯發科。權值股全數走高，權王台積電開高震盪，今日以963元開出、上漲19元，最後一盤爆出4395張買單，終場上漲26元或2.76%，收在969元，貢獻大盤指數就有206點；鴻海則是以186元開出、上漲5元，不過尾盤稍為遇到賣壓，終場上漲3元或1.66%，收在184元，貢獻大盤指數就有14點；聯發科漲勢最為強勁，跳空開高以1185元開出、上漲30元，終場上漲75元或6.49%，收在1230元，貢獻大盤指數就有37點。台積電走高，也激勵相關概念股跟上漲勢，台積電昨日公告與群創簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，購入標的物，位於台南市新市區環西路一段3號廠房及附屬設施，建物面積31萬7444.93平方公尺，換算約9萬6027.09坪，此次總交易金額為171.4億元。群創同步公告相關資產處分案，估計賣廠收益約147億元，外界認為此廠區將用來進行先進封裝中CoWoS之前段製程CoW產能的擴充，無塵室與水氣電等工程預計明（2025）年第一季底前要完成。因此激勵半導體設備股群體走高，雷科、昇陽半導體、豪勉、友威科亮燈漲停，志聖上漲逾6%，由田、均豪、陽程、三聯上漲逾5%。機器人概念股今日也持續走高，有著「黃仁勳AI妖股」之稱的慧友再拉出一根漲停板、來到81.9元，大拓-KY、為田、威盛、廣明亮燈漲停，均豪、所羅門、陽程、三聯漲逾5%，福裕、新漢、羅昇上漲逾4%。也因此AI概念股也同聲慶賀，健策、威盛亮燈漲停，M31上漲逾7%，技嘉上漲逾6%，所羅門、奇鋐、緯穎、金像電上漲逾5%。非電族群也有表現，表現最強的是紡織族群，類股指數上漲逾3%，位居漲幅排行冠軍，廣豐上漲逾8%，儒鴻、佳和上漲逾6%，遠東新、名軒、郡都開發、台富上漲逾3%。營建類股受惠於個股財報亮眼，績優題材助攻，其中達麗財報繳出好成績，第二季稅後純益3.47億元，每股純益0.81元。達麗未來四年動能無虞，每年都有逾百億元的完工量，今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，營運可期，激勵達麗股價亮燈漲停、來到71.7元，聯上發、鼎固-KY上漲逾7%，興富發上漲逾6%，華固、富華新、皇普上漲逾5%。