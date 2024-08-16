美國奧運男籃成員第一次灌籃年齡曝光！AD笑稱：詹皇兩歲就會灌了

2024巴黎奧運男子籃球項目，美國隊集結「詹皇」LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人遠征，不負眾望在金牌戰擊敗地主隊法國，締造奧運5連霸霸業，如此夢幻的陣容，更讓詹皇直呼這支球隊是「復仇者聯盟」。NBA官方IG帳號今（16）日發出一段訪問影片，詢問了各個美國男籃成員，人生第一次灌籃的年齡，多位成員都在20歲前就有灌籃經驗，洛杉磯湖人球星Anthony Davis不忘調侃自己球隊老大哥，開玩笑幫詹皇回答：「他應該是兩歲。」
Adebayo僅11歲就灌籃 Curry全員中最晚
在NBA官方IG帳號的影片中，被問到人生中何時第一次灌籃，率先回答的Curry先是笑了笑後說道：「19歲，當大學一年級的時候，我花費了不少的時間，用了雙手和雙腳。」並形容那天的灌籃在校園裡引起了不少迴響。
當主持人問到詹皇時，本人還來不及回答，後面的AD就大聲喊道：「2歲！」讓詹皇當下露出淺淺微笑，並表示：「不，大概是在我14歲的時候。」而最讓人訝異的，是邁阿密熱火隊的Bam Adebayo，透露自己在11歲時就完成人生首次灌籃，因為當時的他身高已達到6呎6吋（約198公分）。
費城76人當家中鋒Joel Embiid，因為較晚才開始打籃球，所以在17歲時才第一次完成灌籃。另外其餘幾位成員，包含Derrick White是17歲，Tyrese Haliburton大概是在15、16歲，而Devin Booker、Kevin Durant、Anthony Davis和Jason Tatum等人都回答是在13歲左右。
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在NBA官方IG帳號的影片中，被問到人生中何時第一次灌籃，率先回答的Curry先是笑了笑後說道：「19歲，當大學一年級的時候，我花費了不少的時間，用了雙手和雙腳。」並形容那天的灌籃在校園裡引起了不少迴響。
當主持人問到詹皇時，本人還來不及回答，後面的AD就大聲喊道：「2歲！」讓詹皇當下露出淺淺微笑，並表示：「不，大概是在我14歲的時候。」而最讓人訝異的，是邁阿密熱火隊的Bam Adebayo，透露自己在11歲時就完成人生首次灌籃，因為當時的他身高已達到6呎6吋（約198公分）。
費城76人當家中鋒Joel Embiid，因為較晚才開始打籃球，所以在17歲時才第一次完成灌籃。另外其餘幾位成員，包含Derrick White是17歲，Tyrese Haliburton大概是在15、16歲，而Devin Booker、Kevin Durant、Anthony Davis和Jason Tatum等人都回答是在13歲左右。
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