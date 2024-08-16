美國奧運男籃成員第一次灌籃年齡曝光！AD笑稱：詹皇兩歲就會灌了

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2024巴黎奧運男子籃球項目，美國隊集結「詹皇」LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人遠征，不負眾望在金牌戰擊敗地主隊法國，締造奧運5連霸霸業，如此夢幻的陣容，更讓詹皇直呼這支球隊是「復仇者聯盟」。NBA官方IG帳號今（16）日發出一段訪問影片，在NBA官方IG帳號的影片中，被問到人生中何時第一次灌籃，而最讓人訝異的，是邁阿密熱火隊的Bam Adebayo，透露自己在11歲時就完成人生首次灌籃，因為當時的他身高已達到6呎6吋（約198公分）。費城76人當家中鋒Joel Embiid，因為較晚才開始打籃球，所以在17歲時才第一次完成灌籃。另外其餘幾位成員，包含