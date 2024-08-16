長榮桂冠五星旗事件　中國官媒：兩面三刀、吃飯砸鍋者須一涼到底

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▲中國網紅指控巴黎長榮桂冠酒店，在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖／翻攝自抖音）

▲面對中國網紅「張教官的有趣人生」批評，巴黎長榮桂冠主管回應，飯店持有人有權決定掛或不掛哪些旗幟。（圖／翻攝自抖音）

中國網紅「張教官」13日在社群平台，怒嗆巴黎長榮桂冠酒店，在酒店內懸掛萬國旗，卻獨漏中國五星旗，要求飯店人員補掛還遭到拒絕，讓他憤而將影片上傳至網路，引發輿論譁然，許多中國民眾都揚言抵制長榮桂冠酒店，中國旅遊服務平台攜程（Trip.com）更已將長榮桂冠酒店下架。有中國官媒事後還發表評論，強調「吃飯砸鍋者必須一涼到底」。根據《北京日報》報導，五星紅旗是中華人民共和國的象徵，代表祖國的尊嚴，凝聚全體中國人民的深厚情感，任何對五星紅旗的輕慢、侮辱乃至破壞，都是對國家尊嚴的肆意踐踏，對民族情感的嚴重傷害。不滿巴黎長榮桂冠酒店還在官網區分「台灣」、「中國」，而涉事經理的言行似乎也非一時衝動。該社論怒批，「剪國旗」事件被曝光後，飯店還公然表示「擁有懸掛或不懸掛任何國家國旗的權利，包括萬國旗是否包含中國國旗，均屬酒店自主決策範疇」，暴露管理層的囂張氣焰、醜惡嘴臉，接著老調重彈：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的基本共識。」話鋒一轉，文章又怒指長榮酒店隸屬於「中國台灣省長榮集團」，是全球連鎖企業，在上海也設有分店，分享中國市場快速發展的紅利，巴黎分店大部分客源也都來自中國及在法的華人華僑，卻「吃中國飯、賺同胞錢，公然砸祖國的鍋」，狠狠傷害同胞的情感，數典忘祖、兩面三刀。社論強調，任何企業經營都要把握底線紅線，誰在涉及中國國家利益、民族尊嚴的問題上「作妖」，等待它的就是堅決抵制、永久封殺。目前，中國國內主流飯店預訂平台，都已下架長榮飯店，這也是「砸鍋者」該付出的代價。除此以外，去哪兒、美團等各大平台亦已下架長榮桂冠酒店。