Jokic休賽季生活樸實到令人訝異！父親直言：他不喜歡結交新朋友

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，剛幫助塞爾維亞奪下男子籃球賽事銅牌的主戰中鋒Nikola Jokic，在比賽結束後也隨即回到塞爾維亞，到馬場享受休賽季的愜意生活。而近日Nikola Jokic的父親Branislav Jokic，受訪談到兒子休賽季的生活時則表示，兒子事實上喜歡單純的生活，不喜歡結交新朋友，除非對方是從事馬術或籃球的人。
Jokic日前助塞爾維亞奪銅 隊史自里約奧運後再得牌
Nikola Jokic本屆巴黎奧運幫助塞爾維亞在籃球項目上奪下銅牌，是繼2016年里約奧運奪銀後，塞爾維亞男籃再度收下奧運男籃獎牌。這對塞爾維亞而言，不但是令全國相當高興的消息，所有隊員也都在歸國派對上狂歡慶祝，其中Jokic甚至開心到忘情把上衣脫掉，露出上半身盡情隨著音樂搖擺。
而塞爾維亞全隊在歸國之後，不少網友都猜測，Nikola Jokic可能很快就會出現在賽馬場。果不其然日前就有媒體拍攝到，Jokic穿著輕裝現身賽馬場，且一手拿著啤酒、一手拿著高腳杯，坐到座位上準備享受觀戰賽馬比賽，周圍民眾也一臉笑意地直盯著他看。
Jokic父親近日受訪 稱兒子不喜歡結交新朋友
如今綜合塞爾維亞媒體報導，Nikola Jokic的父親Branislav Jokic稍早接受訪問，談到兒子休賽季的生活，他則是表示相當單純，「Nikola喜歡生活中簡單的事情，我們計劃為他蓋一棟家庭住宅，並設立賽馬場來滿足他對馬的熱愛，除此之外他並不需要其他的任何東西了。」
而事實上Nikola Jokic也不經常和新朋友外出，他很難接受身邊的新友人，父親在訪問當中指出，「他們必須來自籃球或是馬術界，其他是非常困難的，他很難接受別人能夠進到他的圈子裡。我們家裡附近則是還有一家他喜歡的酒吧，Jokic只有在週五、週六會和他小時候的朋友，一起去那放鬆。」
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Nikola Jokic本屆巴黎奧運幫助塞爾維亞在籃球項目上奪下銅牌，是繼2016年里約奧運奪銀後，塞爾維亞男籃再度收下奧運男籃獎牌。這對塞爾維亞而言，不但是令全國相當高興的消息，所有隊員也都在歸國派對上狂歡慶祝，其中Jokic甚至開心到忘情把上衣脫掉，露出上半身盡情隨著音樂搖擺。
而塞爾維亞全隊在歸國之後，不少網友都猜測，Nikola Jokic可能很快就會出現在賽馬場。果不其然日前就有媒體拍攝到，Jokic穿著輕裝現身賽馬場，且一手拿著啤酒、一手拿著高腳杯，坐到座位上準備享受觀戰賽馬比賽，周圍民眾也一臉笑意地直盯著他看。
Jokic父親近日受訪 稱兒子不喜歡結交新朋友
如今綜合塞爾維亞媒體報導，Nikola Jokic的父親Branislav Jokic稍早接受訪問，談到兒子休賽季的生活，他則是表示相當單純，「Nikola喜歡生活中簡單的事情，我們計劃為他蓋一棟家庭住宅，並設立賽馬場來滿足他對馬的熱愛，除此之外他並不需要其他的任何東西了。」
而事實上Nikola Jokic也不經常和新朋友外出，他很難接受身邊的新友人，父親在訪問當中指出，「他們必須來自籃球或是馬術界，其他是非常困難的，他很難接受別人能夠進到他的圈子裡。我們家裡附近則是還有一家他喜歡的酒吧，Jokic只有在週五、週六會和他小時候的朋友，一起去那放鬆。」