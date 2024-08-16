Jokic休賽季生活樸實到令人訝異！父親直言：他不喜歡結交新朋友

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2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，剛幫助塞爾維亞奪下男子籃球賽事銅牌的主戰中鋒Nikola Jokic，在比賽結束後也隨即回到塞爾維亞，到馬場享受休賽季的愜意生活。。這對塞爾維亞而言，不但是令全國相當高興的消息，所有隊員也都在歸國派對上狂歡慶祝，其中Jokic甚至開心到忘情把上衣脫掉，露出上半身盡情隨著音樂搖擺。而塞爾維亞全隊在歸國之後，不少網友都猜測，Nikola Jokic可能很快就會出現在賽馬場。果不其然日前就有媒體拍攝到，，周圍民眾也一臉笑意地直盯著他看。如今綜合塞爾維亞媒體報導，Nikola Jokic的父親Branislav Jokic稍早接受訪問，談到兒子休賽季的生活，他則是表示相當單純，「而事實上Nikola Jokic也不經常和新朋友外出，他很難接受身邊的新友人，父親在訪問當中指出，「我們家裡附近則是還有一家他喜歡的酒吧，Jokic只有在週五、週六會和他小時候的朋友，一起去那放鬆。」