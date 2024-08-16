39歲男命喪柬埔寨！官方運錯屍體回英國　家屬震驚：年輕人變老人

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一名39歲英國男子在柬埔寨猝逝，遺體被送回英國時，家屬發現竟送成一名70多歲老人的屍體。等到真正的遺體被送回英國已距離死亡時間一個多月後，死者的面孔早已腐爛至面目全非。根據《BBC》，英國39歲男子凱文奈汀格（Kevin Nightingale）29歲時前往柬埔寨當老師，在茶膠省生活和教書已有10年，熱愛在當地的工作，孩子們稱他為英俊老師。到了今年5月，凱文奈汀格無故曠職2天，一名同事前去他的住處查看，這才發現他陳屍家中。柬埔寨當局表示，凱文奈汀格因心臟病發作，從樓梯摔下後死亡。家屬籌措7500英鎊（約新台幣31.2萬元）費用，要把凱文奈汀格遺體運回英國，並由柬埔寨殯葬業者Evergreen Funeral Services協助安排相關事宜。後來死者母親湯普森（Maureen Thompson）與另外兩名兒子前往認屍時，卻發現眼前是一具77歲加拿大陌生男子的遺體，感到震驚又恐懼。又等了一段時間，家屬才真正見到凱文奈汀格的遺體，但這時遺體早已嚴重腐爛到幾乎認不出來。針對遺體送錯的狀況，儘管柬埔寨殯葬業者已經退款，但家屬仍認為應該要有人負起責任，因為把39歲與70多歲死者遺體搞混的狀況實在讓人難以理解。