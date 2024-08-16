巷仔內／假帳案開鍘黃珊珊？民眾黨2026北市選戰陷兩難局面

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民眾黨主席柯文哲深陷總統大選期間政治獻金作假帳疑雲，黨內點名時任競選總幹事黃珊珊應辭去不分區立委以示負責。民眾黨中評會今（16）日開會討論懲處內容，經過2個半小時會議，決議將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明後再進行議處。對於是否開鍘黃珊珊，民眾黨內部陷入兩難局面，也牽動未來黨內選舉佈局。政治獻金作假帳疑雲爆發，重創民眾黨形象，民眾黨前秘書長謝立功、前立委蔡壁如、前立委陳琬惠都直指黃珊珊該為黨內內控不善負責。黃珊珊在柯文哲競選總統時擔任總幹事，遭指要負全責無可厚非，畢竟候選人競選期間行程滿檔，不可能有心思去經手所有事物，最信任的自然是競選總幹事。不過，若是開鍘黃珊珊恐怕衝擊民眾黨2026北市選情。民眾黨不分區立委訂立2年條款，黃珊珊預料2026年繼續挑戰參選台北市長，若是遭到重懲開除黨籍，不只不分區立委身份不保，2026能否代表民眾黨參選，恐怕還是未知數。另外，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽等都是黃珊珊在台北市副市長任內帶出來的子弟兵，若黃珊珊遭到開鍘退黨，2026選舉北市民眾黨小雞萬一缺了母雞帶領，對選戰佈局勢必產生影響。因此在假帳事件黃珊珊面臨黨內責難之際，民眾黨小雞們都希望能查明真相後再做懲處。若中評會決議將黃珊珊停權一年，2026她仍可以代表民眾黨再戰北市。如果重懲黃珊珊開除黨籍，民眾黨內「雙黃」僅剩黨團總召黃國昌一人，柯文哲預料更將倚重黃國昌。黨內也有呼聲希望現任台中市政顧問蔡壁如能回來拯救民眾黨，認為蔡壁如如果當初還在黨內絕不會發生假帳風波。蔡壁如處事較為圓融，更重要的是，蔡壁如經歷過柯文哲2014年台北市長選舉的MG149案，累計豐厚危機處理能力，更曾是柯文哲身邊少數敢說真話的幕僚，如今卻遭到棄用遠走台中，對黨內紛擾只能感到擔憂卻無能為力。如何挽救「小草」對民眾黨的信心，最後還是取決於黨主席柯文哲的態度。懲處黃珊珊的力度要如何讓黨內跟基層滿意、是否重新讓蔡壁如執掌黨內要職，都考驗號稱智商157柯文哲的智慧。