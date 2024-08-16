57歲張清芳牽手小鮮肉！被開年紀玩笑秒變臉：最後一次合體

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▲張清芳和兒子在台上牽手。（圖／張清芳臉書）

在歌壇擁有「東方不敗」稱號的張清芳，唱紅許多歌曲，包括〈無人熟識〉、〈出嫁〉、〈花雨夜〉等，在音樂界擁有一定的地位。日前她忙著在新加坡進行「TimeLESS」巡迴演唱會，育有2子的她，就邀請大兒子Nathan來當自己的嘉賓，母子倆3度在舞台上合體，沒想到這次Nathan卻在台上大開媽媽年紀的玩笑，讓張清芳當場傻眼，有趣互動讓台下歌迷瞬間笑成一片。而張清芳也透露，這次應該是最後一次和Nathan同台合唱。張清芳大兒子Nathan目前在美國就讀大學，先前曾2度擔任媽媽的演唱會嘉賓，近來剛好碰上暑假，趁著空檔和媽媽一起到新加坡，第3次一起同台飆歌。中間talking環節，張清芳叫兒子和粉絲問好，Nathan先是說「嗨阿姨、叔叔，你們好嗎？」由於開唱當天鄰近新加坡國慶日，因此接著表示，「新加坡59歲生日快樂，我沒想到新加坡這麼年輕！和我媽差不多年輕。」57歲的張清芳一聽到兒子開自己年紀的玩笑，在一旁忍不住翻起白眼，苦笑表示「幾乎啦」，Nathan接著說，「算是一種自誇，我媽和一個國家差不多年紀。」但下秒看到張清芳臉色出現變化，他急忙喊「對不起對不起」，向媽媽求饒，讓台下粉絲看了忍不住大笑。張清芳也接著說，其實到演出前一天都不知道兒子會不會上台，「你知道這個年紀很難搞，我一直到下午3點才看到他，我才知道他會來」，但對於兒子上台的打扮，她似乎不是很滿意，略帶嫌棄表示，「只是衣服…為什麼要穿破洞的衣服呢？」雖然母子倆在台上鬥嘴，不過2人不時在台上牽手互動，可以看出他們感情非常好。不過張清芳在文章中感嘆，這應該是Nathan最後一次和她同台合唱〈這世界〉，因為未來兒子將越飛越遠，「期待以後他的人生舞台」，感覺得到她雖然有些不捨，但還是期待兒子未來的表現。許多歌迷留言表示，「阿芳姐的大兒子台風穩健！可塑之材！」、「可愛的男生不怯場」、「Nathan真的很可愛，謝謝他帶給觀眾很多歡樂。」