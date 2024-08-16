不是謝國樑生日投票！中選會：基隆市長罷免案成案　10/13投票

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中央選舉委員會今（16）日舉行委員會議，審查通過戴璟安先生領銜提出基隆市第19屆市長謝國樑罷免案，宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7,913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3,137人，經查對後符合規定人數3萬6,909 人，不符合規定人數6,228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。有關日前有媒體披露，罷免案會在10月5日投票，中選會主委李進勇在記者會中表示，10月5日投票只是方案之一，有鑒於9月28日是教師節，而教師是選務人員重要來源，因此不適合定於教師節，另外，據悉10月5日是謝國樑生日，是否適合定為投票日，各界議論，為了維持罷免公平，也避免成為雙方攻防不必要議題，因此決定投票日為影響層面最小的10月13日。