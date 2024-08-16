林郁婷代表奧運選手致詞好緊張「卡詞」！告白教練：沒你就沒有我

我是廣告 請繼續往下閱讀

奧運台灣英雄大遊行今（16）日在總統府先進行「英雄派對」，幫助台灣在女子拳擊奪金的女將林郁婷，代表運動員發聲，她再度感謝教練曾自強，也很感謝粉絲支持，由於林郁婷從小被家暴等影響，等於是跟母親等家人相依為命，林郁婷也因為看了拳擊漫畫「第一神拳」後，才開始訓練拳擊，要用拳擊保護媽媽。林郁婷認為，因為這些人的支持，讓他可以站在場上無所畏懼，可以肯定自己，創造歷史，這份榮耀不是只有運動員，也要獻給教練。林郁婷表示，能創造巴黎奧運的好表現，還需要對未來期許，希望有更好的制度、訓練，要為台灣爭取更多榮耀。