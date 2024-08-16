林郁婷代表奧運選手致詞好緊張「卡詞」！告白教練：沒你就沒有我

奧運台灣英雄大遊行今（16）日在總統府先進行「英雄派對」，幫助台灣在女子拳擊奪金的女將林郁婷，代表運動員發聲，她再度感謝教練曾自強，也很感謝粉絲支持，林郁婷看得出很緊張，多次緊張「卡詞」，但林郁婷致詞很有感情，她說：「教練是運動員的靈魂操盤手，沒有你就沒有我現在的林郁婷，謝謝教練。」一番言詞很令人感動，林郁婷希望未來爭取更多榮耀，也希望厚植台灣體育實力。
林郁婷感性告白 感謝拳擊場上的老爸
由於林郁婷從小被家暴等影響，等於是跟母親等家人相依為命，林郁婷也因為看了拳擊漫畫「第一神拳」後，才開始訓練拳擊，要用拳擊保護媽媽。
林郁婷說：「今天並不是我個人，更是全體運動員跟教練的榮耀時刻，我們一起經歷了在巴黎奧運為期2週的奧運賽事，我相信我們在奧運殿堂上都展現最完美屬於自己引以為傲的榮耀時刻，在此我要感謝國家、還有所有民眾支持，還有鶯歌拳擊隊，以及國家專業級支援團隊，才有現在的林郁婷。」
林郁婷認為，因為這些人的支持，讓他可以站在場上無所畏懼，可以肯定自己，創造歷史，這份榮耀不是只有運動員，也要獻給教練。
林郁婷特別感謝教練曾自強：「教練是運動員的靈魂操盤手，要有強大的心智，跟使命感，為選手無後顧之憂地在場上奮戰，沒有你就沒有我現在的林郁婷，謝謝教練。」一番言詞令人感動，林郁婷希望未來爭取更多榮耀，也希望厚植台灣體育實力。
林郁婷表示，能創造巴黎奧運的好表現，還需要對未來期許，希望有更好的制度、訓練，要為台灣爭取更多榮耀。
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由於林郁婷從小被家暴等影響，等於是跟母親等家人相依為命，林郁婷也因為看了拳擊漫畫「第一神拳」後，才開始訓練拳擊，要用拳擊保護媽媽。
林郁婷說：「今天並不是我個人，更是全體運動員跟教練的榮耀時刻，我們一起經歷了在巴黎奧運為期2週的奧運賽事，我相信我們在奧運殿堂上都展現最完美屬於自己引以為傲的榮耀時刻，在此我要感謝國家、還有所有民眾支持，還有鶯歌拳擊隊，以及國家專業級支援團隊，才有現在的林郁婷。」
林郁婷認為，因為這些人的支持，讓他可以站在場上無所畏懼，可以肯定自己，創造歷史，這份榮耀不是只有運動員，也要獻給教練。
林郁婷特別感謝教練曾自強：「教練是運動員的靈魂操盤手，要有強大的心智，跟使命感，為選手無後顧之憂地在場上奮戰，沒有你就沒有我現在的林郁婷，謝謝教練。」一番言詞令人感動，林郁婷希望未來爭取更多榮耀，也希望厚植台灣體育實力。
林郁婷表示，能創造巴黎奧運的好表現，還需要對未來期許，希望有更好的制度、訓練，要為台灣爭取更多榮耀。
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