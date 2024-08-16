中國記者辣評全紅嬋應對不得體「像白痴」　南方報業：將嚴肅處理

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▲中國記者朱小龍（圖右下）對全紅嬋的評論引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋的背包和拖鞋均十分有個人特色。（圖／翻攝自微博）

中國知名跳水選手全紅嬋在東京奧運、巴黎奧運接連拿下10公尺跳台金牌，完成2連霸壯舉，不過，中國南方報業傳媒集團一名體育記者朱小龍，近日在直播中評論全紅嬋，稱她「瘋瘋癲癲」、「不跳水以後像個白癡」，引發爭議。對此，南方報業傳媒集團也緊急發布聲明，稱對此事高度重視，將對相關責任人「依規依紀」嚴肅處理。根據《香港01》報導，今年17歲的全紅嬋在奧運爆紅，她酷愛收集玩偶以及接受訪問時的直率風格掀起熱議，像是有記者問她「拿捏的英文你知道怎麼講嗎？」全紅嬋回應「不會」，記者接著問「我教教你好不好？」全紅嬋則秒答「不用了，我不想知道。」還有記者問她「奪金之後最想要做什麼？」全紅嬋則率真回答「我好餓啊！我想回去吃飯。」有人認為全紅嬋的風格符合她17歲的年紀，但也有人認為全紅嬋講話不得體。中國記者朱小龍日前就在直播中評論全紅嬋，稱她雖是優秀運動員，「但作為一個人，她可能不是很完整」，認為全紅嬋「瘋瘋癲癲」、「應對很多事情不是很得體」，還說「你長大了，你不可能跳一輩子水吧，你不跳水以後像個白癡一樣能行嗎？」朱小龍的點評引發爭議，許多網民質疑朱小龍有何資格去點評奧運選手，「一副說教樣」、「活潑可愛的17歲小姑娘也能被他說成瘋瘋癲癲，到底誰癲？」中國網友憤而出征朱小龍，要求他公開道歉。朱小龍本人未出面回應，南方報業傳媒集團則是在15號晚間發表聲明表示，朱小龍違規私自參加網路連線節目，並在節目中對奧運健兒全紅嬋發表錯誤言論，集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。全紅嬋人紅是非多，之前還有自稱是「天津首富」的男子，公開邀請全紅嬋當媳婦，開出條件希望「如果兒子打妳的時候，妳不要還手」，被中國網友罵翻。在巴黎奧運拿下金牌後，她的廣東老家也成為「打卡勝地」，周邊擠滿參觀人群和攤販，讓全紅嬋的爸爸無奈表示，一家人想安安靜靜生活，現在卻根本出不了門。