今日來講股／台股有機會攻季線　分析師：關注族群「跟著台積電」

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市上週五（16日）開高走高，終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元。有分析師指出，近來這波台股反彈，外資還沒有完全回到台股，但估新一週有機會攻上季線，或是在季線附近震盪。至於族群部分可以「跟著台積電走」，半導體設備族群與部分營建股有機會持續有表現，至於機器人概念股不建議中長線投資人追，炒短線的也要設好停損點。啟發投顧分析師白易弘指出，台股近期從2萬點反彈上來，距離季線22500點左右還差一根紅棒，代表反彈會在月線與10均線的位置，主要也是這波反彈量是縮的，外資還沒有回到這個市場買進，算是有點對台股大盤推升不力，不過櫃買指數近期表現佳，主要是上半年營收創佳績，對台股基本面產生一定力道的支撐。回顧上週的上半週，主要還是市場關注美國CPI（消費者物價指數）・PPI（美國生產者物價指數），而上週五美國初領失業金人數續降至22.7萬人 寫7月以來新低，等於消除了大家對經濟衰退的疑慮，預期台股下週Ｖ轉機會比較少，但有機會攻上季線或在季線附近震盪。族群部分，白易弘指出有2個族群可以留意，也就是「跟著台積電走」！由於台積電日前公告砸下171.4億元，購買群創南科四廠，外界認為此廠區將用來進行先進封裝產能的擴充。投資人可以看半導體設備族群領頭羊弘塑，之前下跌沒有跌破月線，且大盤止穩時，它還可以領先創高，其他像是辛耘、萬潤、中砂都可以留意。此外，面板級扇出型封裝也是當紅話題，可算是潛力股，友威科與東捷可以關注。另外，台積電買下群創南科四廠，等於要在台南擴廠，半導體設備也會跟著進駐，像是今年高雄與台南兩地的房地產價格都呈現斜坡式上漲，台積電再擴廠也能讓中南部的營建或建商等相關類股，有機會往上來走。而時序進入8月中下旬，新一周機器人與智慧自動化展將登場，機器人概念股可追嗎？白易弘表示，7月與上半年財報都出爐，所謂的機器人概念股雖有話題，但沒有實際成績或是AI機器人相關營收比例低，等於是「話題有餘，但營收不足」，且前一波已經漲太多，拉高本益比，即便月底輝達財報可能不錯，但只會旺到AI伺服器與上游台積電晶片製造這端，建議保守的中長線投資人不用追，炒短線的建議設好風險停損點。