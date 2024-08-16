三大法人回心轉意！今日合買533億元　台股上漲454點、收22349點

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台北股市今（16）日終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元；三大法人合計買超533.71億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超453.87億元；投信「由賣轉買」，今日買超60.21億元；自營商（自行買賣）結束連6賣「由賣轉買」買超19.63億元，合計三大法人買超533.71億元。美國股市昨日全數走高，其中費半指數上漲逾4%，台積電ADR上漲逾2%，因此激勵台北股市今日開盤上漲219.55點、以22114.72點開出，站回22000點關卡，成功站上月線。隨後在台積電漲幅擴大的帶動下，最高來到22374.94點，上漲479.77點，終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元。此外，台股今日收週線，本週上漲880.33點或4.1%，週K連2紅。昨日逆勢走高的中小型股、今日持續走高，櫃買指數以263.11點開出，隨後震盪後走高，終場上漲3.99點或1.52%，來到266.24點，領先大盤成功站回季線。權值股全數走高，權王台積電開高震盪，今日以963元開出、上漲19元，最後一盤爆出4395張買單，終場上漲26元或2.76%，收在969元，貢獻大盤指數就有206點；鴻海則是以186元開出、上漲5元，不過尾盤稍為遇到賣壓，終場上漲3元或1.66%，收在184元，貢獻大盤指數就有14點；聯發科漲勢最為強勁，跳空開高以1185元開出、上漲30元，終場上漲75元或6.49%，收在1230元，貢獻大盤指數就有37點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、擎亞、開發金、訊舟、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、所羅門、萬潤、聯發科。