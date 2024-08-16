BTS天團不能惹！報SUGA酒駕遭網暴　韓記者被逼道歉　社群也被駭

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▲據網友統計，SUGA的酒測值是「酒駕系偶像」中第一名，加上他道歉內容被踢爆不實，聲明也避重就輕，讓不少網友怒噴「退團」。（圖／BTS 臉書）

▲韓國記者表示自己因報導SUGA酒駕的新聞而遭粉絲逼迫道歉，貼文一出，又有不理性粉絲留言攻擊，大部分是外國帳號。（圖／翻攝自Ｘ @minjae_jung）

▲記者日前收到X請求其更改密碼的郵件，代表有粉絲試圖駭進他的社群媒體。（圖／翻攝自Ｘ @minjae_jung）

韓國男團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其），前陣子因酒後騎電動車遭警方逮捕，「酒駕醉摔」的監視器畫面曝光後， SUGA最初的聲明一一被打臉，網友砲轟「謊話連篇」，引起外界一片譁然。今爆出有，讓他直言「遵守法律很難嗎？」8月初SUGA涉嫌在飲酒後騎共享電動摩托車醉倒摔車，當下酒精濃度高達0.227%，遠超吊銷駕照水準，韓國警方確定酒駕案件成立；且據網友統計，韓國記者鄭敏宰（音譯）在社群媒體「X」寫下「關於Suga酒駕一事, 我告訴韓國時報我不知道他會不會退團，如果他不退團，將會很難重新獲得大眾的信任，以及他的國內活動會很麻煩。請你清醒過來。」表示自己因報導SUGA酒駕的新聞而遭粉絲逼迫道歉，貼文一出，又有不理性粉絲留言攻擊，大部分是外國帳號。不只記者本人遭受攻擊，其妻子的社媒帳號也被許多腦粉留下負面評論，他表示「一些人在我妻子的INS留下評論，幸運地，我和妻子對於這方面有一點知識，但我不禁感到有點反感，到底是為什麼Suga酒駕會搞出這樣的事情，鄭敏宰記者日前甚至收到X請求其更改密碼的郵件，代表韓網評論「那些粉絲的評論真是嘆為觀止……這個團的粉絲到底想幹嘛？」、「請停止打擾他人然後退出吧！」、「SUGA和他的粉絲應該離開」，台灣網友也表示「粉絲也每天發酒瘋」、「有這個號召力怎麼不去好好教導主子不要酒駕」、「我覺得SUGA要被他的粉絲搞到退團了」。韓國在酒駕方面的懲處相當嚴重，且日前再度修法，，不做最壞示範。