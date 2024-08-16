政治獻金帳目不清≠貪汙！他挺黃珊珊：只是督導不周　不用辭立委

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，黨內點名時任柯文哲競選總統總幹事黃珊珊應辭去不分區立委負責，民眾黨中評會今（16）日開中評會無結論，下周再邀黃珊珊說明。名醫沈政男說，黃珊珊只是督導不周，不是貪汙，請辭中央委員就夠了。
沈政男在臉書說，政治獻金不是公款，政治獻金有沒有亂花，有權追究的是選民，不是其他人，看檢察官也不會以政治獻金亂花而押人，因為就是罰款等級的事情而已，同理，如果政治獻金支出帳目寫錯，就可以當成偽造文書，開錯便當收據是不是也要傳喚？
沈政男說，偽造文書的構成要件是必須有人受害，但政治獻金帳目弄錯，並沒有人受害，候選人也不是公職人員，因為根本還沒選上，政治獻金不是公款，不必用貪污與瀆職的格局來處理。
沈政男說，《政治獻金法》的本意，是要促進人民的政治參與，而柯文哲的從政與民眾黨的建立，就是台灣民主幾十年來，除了黨外運動以外，政治參與所跨出的最大一步。政治獻金帳目沒有處理好，就趕快整理出來，下次多注意，如此而已。
至於黃珊珊是否需要負責？沈政男說，黃珊珊身為競選總幹事，要負最大責任沒錯，但辭去黨職已經夠了，不必停權三年，也不必辭掉立委。他反問，行政院前副院長鄭文燦涉嫌貪污，停權三年，試問，黃珊珊有涉嫌貪污嗎？連半條涉嫌罪名都沒有，就只是督導不周，怎麼也要停權三年？
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沈政男說，偽造文書的構成要件是必須有人受害，但政治獻金帳目弄錯，並沒有人受害，候選人也不是公職人員，因為根本還沒選上，政治獻金不是公款，不必用貪污與瀆職的格局來處理。
沈政男說，《政治獻金法》的本意，是要促進人民的政治參與，而柯文哲的從政與民眾黨的建立，就是台灣民主幾十年來，除了黨外運動以外，政治參與所跨出的最大一步。政治獻金帳目沒有處理好，就趕快整理出來，下次多注意，如此而已。
至於黃珊珊是否需要負責？沈政男說，黃珊珊身為競選總幹事，要負最大責任沒錯，但辭去黨職已經夠了，不必停權三年，也不必辭掉立委。他反問，行政院前副院長鄭文燦涉嫌貪污，停權三年，試問，黃珊珊有涉嫌貪污嗎？連半條涉嫌罪名都沒有，就只是督導不周，怎麼也要停權三年？