李亦伸專欄／中華男籃世界排名83　正處於隊史「最低潮」時刻

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國際籃總（FIBA）公布最新世界籃球最新排名，中華台北第83，亞洲排名第17，沙烏地(10)、巴林(11)、哈薩克(12)、敘利亞(13)、印度(14)、印尼(15)、關島(16)排名都在中華之前。跟上次比，中華台北排名再掉兩名。FIBA這分排名剛好讓網友、鄉民、媒體三不五時用來修理中華籃協，讓那些不爽籃協很久的憤青、有識之士有一個發洩管道。亞洲前9依序是：澳洲、日本、紐西蘭、伊朗、黎巴嫩、中國大陸、約旦、菲律賓、南韓。我一向不重視也不看這分排名，這種積分排名「僅供參考」，既不專業，也很難反映真實現象和亞籃生態、實力。中華台北實力、天賦、現況、真相，目前在亞籃排名大概就是第10，中華男、女籃長時間都沒有進步，女籃甚至在退化，球迷可以拿排名來酸諷中華籃協，媒體可以拿排名來批評中華籃協，因為中華台北籃球競爭力和表現確實都在下滑，中華男、女籃這些年始終拿不出像樣成績和表現，也沒能累積更好積分，提升排名。成績當然重要，但更重要的是「感動球迷」投入、積極和表現。中華籃協難辭其咎，但籃協也不能始終「默不出聲」，當做沒事。20年前是這樣，現在還是這樣，這是不對的。中華籃協要有行動，要有非常作為，要有執行方針，更要有因應戰略和投入，不是當做「啥事都沒有發生」，或是「那分排名僅供參考」。看著世界籃球高度，見證亞洲籃球飛躍，中華籃協應該要真正做些事。1、擬定近、中、遠程計畫和目標，努力提升競爭力和排名。中華籃協必須要先建立國家隊文化和組訓機制，同時明確搞定「教練團與總教練」實力，外籍教練不是萬靈丹。過去六年Charlie Parker為台灣籃球帶來什麼?國際賽成績沒有提升，排名一路下滑，也沒有培養出國家級教練人才和接班人。Charlie Parker是個好教練，但過去六年台灣籃球從成績、競爭力、排名、國家隊文化不進反退，都是事實。2、近程目標是2年內提升排名和競爭力，止血求進+改革升級，這才是安撫人心和反省提升的起步，不能視若無睹。挑選關鍵比賽和重要比賽，擬定完整組訓計畫和提前召募，不要再跟球員工會談什麼一場3000-5000出場費，那太low也太難看。保險最高是多少，球員能得到什麼條件、支援、協助，一切都擬定好，想為國家隊出力+願意犧牲付出，為自己、球迷、尊嚴而戰都歡迎，這才是建立國家隊文化、傳承、凝聚力最好開始。3、中程目標是3-5年內，先重返亞籃八強。本土球員能力防守要精要好要強，職業聯賽要壯大提升，國家隊才能升級，歸化球員戰力才能發揮作用。邊做邊調整，這是重要戰略，台灣籃球不同於大陸、日本、南韓、菲律賓，我們有我們的民情產業環境，提升文化，創造一個精英球員願意投入，完成各種挑戰和超越極限的國家隊環境文化，這是艱辛工程，可能漫長，但一定要著手去做。4、遠程目標大約5-8年，亞籃排名要擠進前八。台灣20-25歲年輕球員，未來5-8年進化、補強、協助、追蹤、輔訓、關切，每個細節和他們的比賽、生活、訓練都很重要，從內心和生活、比賽真正去關注他們，這就是建立國家隊文化最重要基礎和著力點。中華男籃、女籃國家隊組訓，需要一個有心、專職、有決策力大腦，不是什麼選訓委員或技術委員那一套，那都過時落伍，也完全不符現況現實。從戰略擬定、總教練選材、關注球員、事先完成召募、各種強化輔訓、集結衝刺、賽前規畫、因應危機，都不能將就成事，而是專職專任，讓每個細節都能確切執行到位，球員、教練得到完善支援關心，這才是做出改變，扭轉局勢起手式。中華男、女籃真沒有排名那麼差，中華籃協是該勇敢面對，做出改革與改變，讓球迷、球員、媒體有感。就從現在開始。