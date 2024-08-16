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奧運英雄遊行／台北101晚間點燈致敬！8句話感謝選手為國爭光

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（16）日下午1時舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（16）日下午1時舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
巴黎奧運精彩落幕，中華台北奧運代表團獲得2金、5銅佳績，今（16）日下午1時舉辦「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」活動，台北101也宣布，18時30分起點燈打字向奧運台灣隊致敬，8句話感謝台灣英雄為國爭光、榮耀歸來。

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2024巴黎奧運台灣英雄榮耀凱旋，總統府及文化總會於今(8/16)舉辦「Our Heroes！Team Taiwan　台灣英雄 榮耀同行」活動；台北市政府也舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。

奧運台灣隊在巴黎奧運賽場上全力以赴、奮戰不懈，不僅為台灣贏得榮耀，更讓世界看見台灣。台北101將於8月16日晚間18:30-22:00點燈打字向奧運台灣隊致敬，與全體國人一同感謝台灣英雄為國爭光、榮耀歸來。

【點燈文字】 
台灣英雄 為國爭光
Our Heroes！
Team Taiwan
謝謝你們
巴黎奧運 奮戰不懈
世界看見台灣 


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