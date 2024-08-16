李雅英接機5超香韓籍師妹！早上地震嚇醒女神　她求饒：別再有了

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▲韓籍啦啦隊女神李雅英今（16）日到桃園機場接機師妹們。（圖／記者林調遜拍攝）

▲李雅英想介紹台灣的文化給師妹們。（圖／記者林調遜攝影）

▲李雅英（左三）與師妹們的現身讓機場陷入暴動。（圖／記者林調遜攝影）

韓籍啦啦隊女神李雅英今（16）日到桃園機場接機，迎接5位師妹珍元、子仁、海莉、天天、署賢抵達台灣，吸引大批粉絲現場一睹女神風采，男性粉絲滿懷熱情讓現場一度暴動，李雅英也親民收下粉絲們送的禮物。這兩天地震不斷，她也驚魂未定表示，自己當下怕到抱著靠墊，只希望接下來幾天都不要再有地震。李雅英透露這次這麼多師妹來台灣，她作為前輩在台灣活動一段時間了，想介紹台灣的人情味和美食讓朋友們知道，在台灣四天三夜的時間也會一起參加節目錄製，藉此讓她們體驗台灣生活以及工作環境，李雅英提到，最想推薦的美食是臭豆腐，卻笑說：「失敗了⋯⋯。」她也表示，接下來幾天會想帶師妹們去逛夜市，只希望別再地震了。這兩天台灣地震頻傳，李雅英也被嚇壞了，她回憶昨（15）日下午地震發生時還在進行拍攝，「除了我以外，其他工作人員也一起回到桌子下面，擺出了地震避難姿勢，幸好拍攝現場沒有受到傷害。」今天一大清早又天搖地動，當時李雅英還在飯店睡覺，迷迷糊糊中沒有地方可以躲，只好抱著旁邊的靠墊，讓她害怕直呼：「嗚嗚，幸好很快就過去了。」李雅英坦言，珍元、子仁、海莉、天天、署賢5位師妹各有特色，有些人擅長跳舞、有些人擅長唱歌，大家的身材也都非常好，適合平面拍攝，「看各位師妹想要去往哪一個領域發展，任她們發揮。」李雅英被問到在台灣發展如此成功，是否有經驗想傳承，也謙虛表示：「沒有覺得自己有多成功，就是非常努力的做好自己的本分，別忘記目標和初衷。」