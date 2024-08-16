烏克蘭突襲庫爾斯克奏捷！烏東守軍兵力變薄拉警報：俄軍正在推進

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▲烏克蘭軍隊突襲俄羅斯邊境的庫爾斯克及鄰近地區，惹怒蒲亭，派遣軍力持續進入並反擊。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，甚至在當地設立軍事行政辦公室，揚言會繼續深入俄羅斯領土。烏克蘭的奇襲讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）臉上無光，不過，烏軍分出兵力與彈藥發動攻勢，也導致烏東守軍的壓力更為沉重，烏軍第110機械化旅發言人塞卡奇（Ivan Sekach）就直言，自烏克蘭奇襲庫爾斯克以來，「在我們的前線戰區，情況已經變得更糟」。根據《Political》報導，烏克蘭奇襲庫爾斯克獲得大成功，逼得俄羅斯緊急撤離居民，烏軍控制了許多定居點並抓獲不少戰俘，雖然具體數字烏克蘭方與俄羅斯方的說法不同，但是烏軍在庫爾斯克正在取得進展是各界一致共識。然而與此同時，烏東頓內茨克（Donetsk）戰場的防守壓力變得更沉重，駐守在頓內茨克周遭的第110機械化旅發言人塞卡奇就表示，「我們獲得的彈藥比以前更少，而俄羅斯人正在推進」，直言在烏克蘭奇襲庫爾斯克以後，烏東前線的狀況變得更糟。根據《華爾街日報》報導，頓內茨克本是雙方主要戰場，烏克蘭奇襲庫斯克想開啟第二戰線爭取主動，雖取得成功，但發動攻擊勢必會減少提供給烏東戰區的兵力和裝備，在烏東防守的獨立總統旅（Separate Presidential Brigade）第21營營長就表示「我們缺乏人手」，稱目前在烏東戰場俄軍對烏軍擁有高達5比1的人力優勢，且烏軍補員緩慢，只能補充20％的戰損率，補進來的也多為老弱。第21營營長更表示，分兵庫斯克雖然成功痛擊俄羅斯，讓大家都很開心，但不會改變整場戰爭的基調，「把兵力部署我們這兒會更有用」。外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）研究員李（Rob Lee）表示，「根本問題在於烏克蘭沒有足夠兵力，沒有足夠的補員人力增援各戰線」。