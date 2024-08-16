奧運英雄遊行／林郁婷可愛跳「炸裂」！輕艇好手吳少璿跨車頂超帥

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▲遠征巴黎奧運的中華隊輕艇好手吳少璿，在奧運英雄遊行中，對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢。（圖／記者林之越攝）

為慶祝中華隊在巴黎奧運斬獲2金5銅的史上次佳成績，今（16）日下午3點從總統府開始，進行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」大遊行活動，一路行經館前路「英雄谷」，最後直到忠孝西路及中山南路口結束。在奧運英雄遊行中，每位乘車行經的中華隊成員都受到民眾的尖叫和鼓掌歡呼，但在遊行期間，林郁婷除了不斷向民眾揮手，比出手指愛心之外，更有趣的是，在接近遊行尾聲，先前因為在輕艇越野項目出發時，比出動漫《咒術迴戰》中「領域展開」手勢而爆紅的26歲的吳少璿去年在杭州亞運奪下銅牌，獲得初登奧運殿堂的機會，在男子激流K1預賽拿下23名，沒能晉級，不過