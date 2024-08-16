王齊麟奪金牌爆紅！「黑歷史起底」遭罵負心漢　記者追問反應曝光

奧運英雄遊行／林郁婷可愛跳「炸裂」！輕艇好手吳少璿跨車頂超帥

記者林之越/台北報導

▲輕艇好手吳少璿單腳跨車頂超帥，對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢，讓他面前的民眾全都發出尖叫，意外成為遊行中的小亮點。（圖／台北市攝影記者聯誼會/提供）
▲輕艇好手吳少璿單腳跨車頂超帥，對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢，讓他面前的民眾全都發出尖叫，意外成為遊行中的小亮點。（圖／台北市攝影記者聯誼會/提供）
為慶祝中華隊在巴黎奧運斬獲2金5銅的史上次佳成績，今（16）日下午3點從總統府開始，進行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」大遊行活動，一路行經館前路「英雄谷」，最後直到忠孝西路及中山南路口結束。在英雄遊行進行中，直播還捕捉到拳擊女將林郁婷，在車上偷跳中職知名應援曲「炸裂」，相當俏皮可愛，而輕艇好手吳少璿更是單腳跨上車頂，呈現霸氣姿勢，讓群眾全都忍不住發出驚叫聲。

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中華隊這3人超夯　林郁婷偷跳炸裂

在奧運英雄遊行中，每位乘車行經的中華隊成員都受到民眾的尖叫和鼓掌歡呼，但尤其是女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷、羽球男雙金牌「麟洋配」的王齊麟還有桌球好手「小林同學」林昀儒的呼聲最高，只要3人乘車行經之處，就會響起一片尖叫聲。

在遊行期間，林郁婷除了不斷向民眾揮手，比出手指愛心之外，更偷偷藉著空擋，大跳中信兄弟陳子豪選手的知名應援曲「炸裂」，展現擂台下可愛、俏皮一面。

領域展開手勢爆紅　遊行維持帥氣風格

有趣的是，在接近遊行尾聲，先前因為在輕艇越野項目出發時，比出動漫《咒術迴戰》中「領域展開」手勢而爆紅的吳少璿，左手拿著國旗，並單腳跨上車頂，一邊對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢，霸氣中帶著可愛，如此的反差萌也讓他面前的民眾全都發出尖叫，意外成為遊行中的小亮點。

▲遠征巴黎奧運的中華隊輕艇好手吳少璿，在奧運英雄遊行中，對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢。（圖／記者林之越攝）
▲遠征巴黎奧運的中華隊輕艇好手吳少璿，在奧運英雄遊行中，對路邊民眾比出「臉頰愛心」手勢。（圖／記者林之越攝）
26歲的吳少璿去年在杭州亞運奪下銅牌，獲得初登奧運殿堂的機會，在男子激流K1預賽拿下23名，沒能晉級，不過在新項目激流越野中，透過計時賽、復活賽，成功通過預賽，最後止步32強，自己認為名次不是很理想，未來將會繼續努力。


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