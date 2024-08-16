體恤救災辛苦　鹽水區里長聯誼會代表居民送暖區公所

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▲為感謝鹽水區公所風災期間的努力，包括鹽水上帝廟主委陳火盛、竹林里里長佘美卿…等等12里長今早前往鹽水區公所，表達對鹽水區公所的支持。（圖／台南鹽水區公所提供）

凱米颱風肆虐南台南鹽水區13個里中的12位里長為感謝鹽水區公所對救災及災後復原的努力今(16)日特別前往送花加油打氣，鹽水區橋南里長暨里長聯誼會會長陳榮斌表示，聯合鹽水區12里里長來公所，是為感謝區長及公所同仁，在凱米颱風期間，公所團隊救災的努力，大家有目共睹，不能因為三言兩語，就抹殺其付出及辛勞。為感謝鹽水區公所風災期間的努力，包括鹽水上帝廟主委陳火盛、義中里里長陳續賢、三明里里長趙添成、水秀里里長顏秀盆、竹林里里長佘美卿…等等12里長今早前往鹽水區公所，表達對鹽水區公所的支持。鹽水區長陳文琪除感謝民間團體自發性協助運送物資、里長們辛苦救災及災後復原。也強調，緊急狀態中或有未盡之處，會虛心檢討。陳文琪除感謝里長及鄉親們的鼓勵及支持。陳文琪也指出，凱米颱風7月26日凌晨3時30分左右由竹圍後橋湧入大量泥水，造成鹽水區多處公共設施毀損、路樹倒塌，民眾受困家中無法外出，風災發生當下，市府、公所以及國軍等相關單位戮力救災、同時間要處理路樹倒塌、電線掉落、運送物資等工作。新營太子宮許清標主委表示，26日當天淹水嚴重，許多便當店因風災未能營業，即使有便當，也不一定能順利送到達，在得知災情，新營太子宮立即捐贈便當，並雇用大卡車深入災區協助發放。下營上帝廟、慈濟等各界企業及民眾均捐贈便當及物資，即時動員投入救災，幫災民度過難關，避免災害擴大。許清標表示，第一時間就接到鹽水公所請求支援的電話，肯定公所對救災的努力，風災當下忙著救災和人力調度，提供餐食部分，難免忙中有所疏失，即便有未盡完美之處，也應多予以體諒以及鼓勵。