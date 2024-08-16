黃珊珊拒辭立委！她批民眾黨官官相護：沾染「全黨護一人」的妖風

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，黨內點名時任柯文哲競選總統總幹事黃珊珊應辭去不分區立委負責，民眾黨中評會今（16）日開中評會無結論，下周再邀黃珊珊說明。資深媒體人黃光芹在臉書批民眾黨官官相護，好的不學，盡也沾染「全黨（高層）護一人」的妖風，是要對得起誰？
黃光芹在臉書說，民眾黨中評會懸而未決，就算議決，結果也可以預知。在此之前，民眾黨中央充斥著護航黃珊珊的氛圍，難道都不顧小草的感受、中間選民的觀感，和第三勢力的發展？
黃光芹說，依照《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，其中第三項《違反廉政透明公約》第十七條內容，只有涉犯《政治獻金法》和違反民眾黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或法規者，才可能依違紀情節之輕重，處分警告、停權、除名。否則中評會之召開，只是徒具形式。
黃光芹說，黃珊珊先前自請處分，請辭中央委員，只是虛應故事，太小看責任政治的份量，大火會繼續燒，黃珊珊不只應該停止再把民眾黨與競辦混為一談的行徑，身為總幹事，政治獻金申報出了大問題，她就應該扛起責任，知所進退。
黃光芹也提到，蔡壁如為論文瑕疵，第一時間請辭立委，毫不戀棧，不是在快速滅火，保民眾黨嗎？就連新竹市前市長高虹安也自行了斷，否則等黨機制，是要草船借箭嗎？
黃光芹不滿，民眾黨歷來標榜高標準自律，以保留高度監督執政黨。如今尚未涉貪污、洗錢，不徹底咎責，卻將危機愈處理愈大。好的不學，盡也沾染「全黨（高層）護一人」的妖風，是要對得起誰？
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黃光芹說，依照《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，其中第三項《違反廉政透明公約》第十七條內容，只有涉犯《政治獻金法》和違反民眾黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或法規者，才可能依違紀情節之輕重，處分警告、停權、除名。否則中評會之召開，只是徒具形式。
黃光芹說，黃珊珊先前自請處分，請辭中央委員，只是虛應故事，太小看責任政治的份量，大火會繼續燒，黃珊珊不只應該停止再把民眾黨與競辦混為一談的行徑，身為總幹事，政治獻金申報出了大問題，她就應該扛起責任，知所進退。
黃光芹也提到，蔡壁如為論文瑕疵，第一時間請辭立委，毫不戀棧，不是在快速滅火，保民眾黨嗎？就連新竹市前市長高虹安也自行了斷，否則等黨機制，是要草船借箭嗎？
黃光芹不滿，民眾黨歷來標榜高標準自律，以保留高度監督執政黨。如今尚未涉貪污、洗錢，不徹底咎責，卻將危機愈處理愈大。好的不學，盡也沾染「全黨（高層）護一人」的妖風，是要對得起誰？