詹皇、喬丹誰才是GOAT？戰火延伸WWE　Randy Orton：去X的Lebron

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前NBA球星Stephon Marbury近期在網路上，表示「詹皇」Lebron James不應該和「喬丹」Michael Jordan相提並論，Jordan才是唯一的「GOAT」這篇文章再度掀起網友的「詹、喬」之爭，綽號「毒蛇」的Orton在WWE中經常扮演反派，而他的終結技「RKO」也是WWE經典終結技之一，而除了摔角外，Orton曾出演過電視劇和多部電影，在WWE和影視圈都累積不少粉絲，是WWE的知名選手之一。Orton在近期受邀由另一名摔角選手Cody Rhodes，所主持的WWE官方Podcast節目，在訪談中，Orton也提到許多關於摔角以外的事，