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詹皇、喬丹誰才是GOAT？戰火延伸WWE　Randy Orton：去X的Lebron

記者吳政紘/綜合報導

▲2024巴黎奧運男籃金牌賽，美國隊以98：87擊敗法國，「詹皇」LeBron James用全能的表現獲選為MVP，幫助球隊完成5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃金牌賽，美國隊以98：87擊敗法國，「詹皇」LeBron James用全能的表現獲選為MVP，幫助球隊完成5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
前NBA球星Stephon Marbury近期在網路上，表示「詹皇」Lebron James不應該和「喬丹」Michael Jordan相提並論，Jordan才是唯一的「GOAT」這篇文章再度掀起網友的「詹、喬」之爭，而這股戰火也延伸到美國職業摔角WWE上，WWE知名巨星Randy Orton在近期一次專訪中，談論到兩位球員誰才是GOAT時，Orton表示：「去X的Lebron！」

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一招RKO聞名全世界　Orton多方面發展

綽號「毒蛇」的Orton在WWE中經常扮演反派，而他的終結技「RKO」也是WWE經典終結技之一，而除了摔角外，Orton曾出演過電視劇和多部電影，在WWE和影視圈都累積不少粉絲，是WWE的知名選手之一。

大喊「去X的Lebron！」Orton沒有解釋原因

Orton在近期受邀由另一名摔角選手Cody Rhodes，所主持的WWE官方Podcast節目，當被問到James和Jordan誰才是GOAT時，Orton回答：「去X的Lebron！」雖後續Orton沒有解釋原因，但按照他的回答來看，他顯然是Jordan派的支持者。

在訪談中，Orton也提到許多關於摔角以外的事，他也透露自己在先前接受脊椎融合手術，因此多出很多空閒時間，他在這段時間迷上知名魂類遊戲「艾爾登法環」他透露自己遊玩了大約600個小時，並直呼：「我愛死那個遊戲了！」


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