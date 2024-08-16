健保放寬幽門桿菌感染用藥條件增「呼氣、糞便」　估5.2萬人受惠

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幽門螺旋桿菌感染增加罹患胃癌的風險，中央健康保險署今（16）日宣布放寬幽門螺旋桿菌除菌治療給付，過去原須接受內視鏡檢查確認感染才能給付用藥，8/1起增加呼氣、糞便等2種檢查，也就是說，只要3項中有1項確認就可使用，預估每年5.2萬名病人受惠。健保署表示，我國為幽門桿菌及胃癌盛行地區，健保給付放寬幽門螺旋桿菌帶菌者接受除菌治療，可顯著降低日後罹患胃癌風險。至於治療的初始用藥條件，則是從接受內視鏡檢查，放寬增加糞便抗原檢查、碳13尿素呼氣檢查，只要3項檢查中，有1項確認即可使用，提高消化性潰瘍治療效益。健保署預估，健保給付亦放寬幽門螺旋桿菌帶菌者接受除菌治療，每年將有5.2萬名病人受惠，挹注藥費大約0.37億元。此外，健保署表示，癌症連續42年居國人死因首位，秉持全力照護癌友及減輕經濟負擔，亦同時與國際治療指引接軌，提供更好的治療效益，近期再度通過1項癌症新藥、3項癌症藥品擴增給付規定案，共挹注藥費16億元、約有3085位癌友受惠。其中，針對多發性骨髓瘤治療，給付於第一線、第二線治療，多採以三合一療法為主，第三線治療目前給付仍以二合一療法為主，為了提升第三線治療效益，收載含elotuzumab成分新藥與pomalidomide及dexamethasone併用於多發性骨髓瘤第三線以上治療，提供醫師更具治療效益之三合一療法選項。健保署表示，乳癌位居女性癌症第2名，早期治療以化學治療、賀爾蒙藥物治療為主，標靶治療對於HER2陽性的乳癌更具顯著的療效。因此，擴增含trastuzumab emtansine成分藥品用於早期乳癌，有效降低34%死亡風險，達成早期發現、早期治療目標。健保署表示，考量前列腺癌病人有持續用藥的臨床治療需求，健保給付放寬總療程至36個月，讓治療達到更全面及完整性。亦擴增結腸直腸癌、膀胱癌、腎癌、子宮頸癌、卵巢癌、食道癌、胃癌、胰癌併有蝕骨性骨轉移之病人使用含denosumab成分藥品，降低骨骼相關事件。