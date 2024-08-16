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疑為討200萬債務！屏東「矮子」遭3煞持刀殺害　棄屍滿州山區

記者陳苾暐/綜合報導

▲屏東恆春鎮傳出一起殺人命案，一名周姓男子討債不成反遭3嫌棄屍山區。（圖／翻攝畫面）
▲屏東恆春鎮傳出一起殺人命案，一名周姓男子討債不成反遭3嫌棄屍山區。（圖／翻攝畫面）
屏東恆春鎮今（16）日傳出一起殺人命案，一名周姓男子（57歲）疑似為了追討200萬元債務獨自外出談判，不料卻反遭3人殺害棄屍於滿州山區，目前警方已將3嫌逮捕，詳細情形還有待進一步釐清。

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據了解，經營博弈店綽號「矮子」的周男本月14日為追討超過2百萬的債務，獨自開車出門與57歲尤姓男子、55歲尤姓男子及28歲宋姓男子談判，不料卻就此失聯，家屬遍尋不著只得於昨（15）日上午報案求助。

▲綽號「矮子」的周姓男子遭棄屍山區，警方獲報後立刻逮捕3名犯嫌。（圖／翻攝畫面）
▲綽號「矮子」的周姓男子遭棄屍山區，警方獲報後立刻逮捕3名犯嫌。（圖／翻攝畫面）
警方獲報後，懷疑尤男等3人涉有重嫌，今天陸續將一干人等逮捕，並在滿州山區找到周男遺體，經查，尤男等人疑似不滿周男在討債時頻頻指責，雙方因此爆發激烈衝突，隨後尤男等人更當場掏刀狠砍對方，直至周男斷氣後才停手。

為避免犯行曝光，尤男等人將周男車牌拆除後把車丟棄在牡丹東源地區，並用另部車輛將遺體拋棄在滿州里德里山區，由於該處地勢偏僻，昨天上午警消出動大批人員搜索，最終於上午11時找到遺體，是否還有其他共犯仍待釐清。

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