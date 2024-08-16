台大農學院合作台南農改場　導入AI、大數據分析增生產力與永續性

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台灣大學生物資源暨農學院今（16）日與農業部台南區農業改良場簽署合作備忘錄，雙方未來將在農業科技研究、資源共享方面攜手並進，包括導入人工智慧（AI）與大數據分析發展智慧農業，除了有助提高作物產量與品質，還能減少對於環境的負面影響。台灣大學指出，今日的簽署儀式是由農學院長林裕彬、台南農改場長羅正宗代表簽署合作備忘錄，雙方代表均稱將為農業科技的創新與發展注入動力，提升生產力和永續性，與會人員包括生物資源暨農學院相關系所主任、教師，還有台南區農改場科長、各分場長、研究員等，也有分享個人的研究領域，共議未來方向。台灣大學說明，合作備忘錄當中明確規範雙方的合作方向，涵蓋的重要領域包括農業科技研究，即為雙方共同開展多項農業科技研究專案，致力於新的技術開發與應用，涵蓋作物育種、栽培技術、智慧農業等領域，再者資源共享，就是雙方承諾共享研究資源與數據，提升研究效率並且促進科研成果的實際應用。台灣大學指出，雙方未來將在智慧農業運用人工智慧（AI）和大數據分析等措施，並於採種、循環農業、蟲害防治等多面向合作，提升農業生產效率與資源利用率，不僅有助於提高作物產量和品質，還能減少對環境的負面影響，對於因應氣候變遷及保護環境具有深遠意義。台灣大學提到，台南農改場長期致力雲嘉南地區農業經濟作物的研究與發展，專注水稻、雜糧、果樹等作物的繁殖育種技術、農產品加工製程改良與技術研發，以及病蟲害管理等研究，提供雲嘉南地區農友服務與支持，不過隨著氣候變遷對於農業產值、農民生計與農業生態環境的影響日益嚴重，尋找可行的解決方案已是當務之急。林裕彬表示，台灣大學與台南農改場透過簽署合作備忘錄成為具體的夥伴關係，相信能在智慧農業、農業技術創新獲得更為優良的成績。羅正宗指出，期待藉由簽署合作備忘錄，加速前瞻農業科技的應用，促進農業資源的永續發展，並且有效應對氣候變遷帶來的挑戰，除了提升農業生產效率，也能保障農民生計與農業生態環境。