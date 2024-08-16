快訊／摩斯漢堡雞塊用「重組肉」出包！食藥署罰15萬　業者回應了

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▲摩斯漢堡強調，菜單上有明顯標示，挨罰的供應商已改進包裝標示。（圖／摩斯漢堡提供）

衛福部食藥署今（16）公布國道服務區餐飲稽查結果，石碇服務區的「摩斯漢堡」被查出雞塊使用重組肉，卻沒有依法在外包裝加註「僅供熟食」或「熟食供應」等警語，開罰15萬元。對此，摩斯漢堡稍早回應表示，「」。此為食藥署首次針對國道服務區的餐飲業，進行食品業者登錄、產品責任險、製程環境及人員衛生等查核，總計查核159家，另也抽檢即食餐食、現場供應飲冰品及自製調味醬等檢驗食品中微生物衛生標準共160件，發現1件現場供應飲品未符合食品中微生物衛生標準；另查獲2件重組肉產品未符合重組肉及注脂肉食品標示規定，違規業者均已由所轄地方衛生局依法裁處。對此，摩斯漢堡稍早回覆《NOWnews今日新聞》表示，摩斯漢堡在店內Menu（菜單）上雞塊都有標註「經調理，非原塊肉，僅供熟食」字樣，經查是供應商冷凍雞塊外包裝上沒有標註，供應商已改進包裝標示。