奧運跆拳道女將羅嘉翎先養傷再出發！回台解禁天天美食「吃不停」

跆拳道女將「國民女友」羅嘉翎，繼上屆東京奧運後，續戰本屆巴黎奧運，遺憾的是，因為受左腳踝骨列傷勢影響，首輪比賽便落敗止步。昨(15)日與哥哥一同參加「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會的她透露未來展望，預計在10月開始比賽，8月會以養傷為主，並表示為了升量級比賽，回台後已經嘗遍各種美食了。
控制體重太辛苦 羅嘉翎決定升量級
羅嘉翎長年參戰57公斤級項目，但是正處於22歲青春年華的她還在成長，要將體重控制在57公斤級十分辛苦，因 此經過巴黎奧運後她確定要增加量級，預計10月參加羅馬尼亞公開賽報名62公斤級，如果像奧運沒有62公斤級的話，就會投入67公斤級。
由於先前要參加57公斤級就必須控制體重，羅嘉翎必須嚴格的控制飲食，最喜歡的麻辣鍋也不能吃，但是結束巴黎奧運後以及為了之後的升量級比賽，終於讓羅嘉翎解禁放心地吃，她笑說，「每天都吃不停，烤肉、麻辣鍋、鹹酥雞都吃了，飲料也喝了。」
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羅嘉翎長年參戰57公斤級項目，但是正處於22歲青春年華的她還在成長，要將體重控制在57公斤級十分辛苦，因 此經過巴黎奧運後她確定要增加量級，預計10月參加羅馬尼亞公開賽報名62公斤級，如果像奧運沒有62公斤級的話，就會投入67公斤級。
由於先前要參加57公斤級就必須控制體重，羅嘉翎必須嚴格的控制飲食，最喜歡的麻辣鍋也不能吃，但是結束巴黎奧運後以及為了之後的升量級比賽，終於讓羅嘉翎解禁放心地吃，她笑說，「每天都吃不停，烤肉、麻辣鍋、鹹酥雞都吃了，飲料也喝了。」
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