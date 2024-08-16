奧運跆拳道女將羅嘉翎先養傷再出發！回台解禁天天美食「吃不停」

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▲羅嘉翎在2024巴黎奧運跆拳道女子57公斤級，首輪就遭淘汰，中華隊本屆跆拳道只踢一場就收工。（圖／羅嘉翎臉書）

跆拳道女將「國民女友」羅嘉翎，繼上屆東京奧運後，續戰本屆巴黎奧運，遺憾的是，因為受左腳踝骨列傷勢影響，首輪比賽便落敗止步。由於先前要參加57公斤級就必須控制體重，羅嘉翎必須嚴格的控制飲食，最喜歡的麻辣鍋也不能吃，