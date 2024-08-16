奧運英雄遊行／館前路、忠孝西塞爆！國旗飄揚　齊喊Team Taiwan

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▲人潮一路從「英雄谷」台北市館前路，塞到忠孝西路，現場滿滿中華隊旗、台灣國旗飄揚。（圖／記者李政龍攝）

▲奧運英雄車隊抵達後，由林郁婷與教練曾自強打頭陣，現場民眾歡呼聲不停，林郁婷也揮手致意。（圖／記者李政龍攝）

▲人潮一路從「英雄谷」台北市館前路，塞到忠孝西路，現場滿滿中華隊旗、台灣國旗飄揚。（圖／記者李政龍攝）

▲現場民眾揮舞中華隊旗以及國旗，也有不少民眾自行攜帶超大型國旗，並且齊聲喊著「Team Taiwan」。（圖／記者鍾怡婷攝）

巴黎奧運精彩落幕，「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」於今日下午3時啟程遊行，熱情民眾擠爆現場為奧運英雄喝采，人潮一路從「英雄谷」台北市館前路，塞到忠孝西路，現場滿滿中華隊旗、台灣國旗飄揚，大家齊喊「Team Taiwan」畫面相當感人。「台灣英雄 榮耀同行」讓選手們站上國防部輕型戰術輪車、中型戰術輪車與觀光巴士，接受國人的歡呼與喝采，遊行路線從總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路。「英雄谷」館前路人潮在車隊到來前，就已經擠爆人行道兩側，現場民眾揮舞中華隊旗以及國旗，也有不少民眾自行攜帶超大型國旗，並且齊聲喊著「Team Taiwan」，畫面相當熱鬧、感人。奧運英雄車隊抵達後，由林郁婷與教練曾自強打頭陣，現場民眾歡呼聲不停，其他奧運英雄車輛也緊跟其後，選手在車上揮手比愛心，與現場民眾熱情互動。