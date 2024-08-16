奧運英雄遊行／粉絲瘋狂！大批民眾一路狂奔　只為隨行最後一哩路

奧運英雄遊行完美落幕！巴黎奧運奪下佳績的台灣英雄，在今（16）日前往總統府接受總統賴清德晉見後，進行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」的奧運英雄遊行活動，連天公都作美，直到遊行結束前都是好天氣。在遊行終點前的忠孝西路上，大批民眾為了隨行車隊走完最後一哩路，紛紛朝著預定終點狂奔，場面相當瘋狂，所幸群眾並沒有因為推擠造成衝突。
上班族蹺班也要看 民眾超熱情圍觀
為慶祝本屆巴黎奧運，中華隊好手取得2金5銅的佳績，今（16）日舉行奧運英雄遊行，參與遊行人員包含奪下金牌的林郁婷、王齊麟，還有陳念琴、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻以及其他代表團選手，還有隨行教練，以及後勤團隊人員。
遊行路線的街道兩旁湧入眾多民眾圍觀，甚至有不少上班族趁著工作空檔，特地蹺班向奧運英雄們表達感謝之意。遊行終點預定在台北車站前的忠孝西路、中山南路路口，車隊在行經忠孝西路後，就會轉進中山南路離開。
狂奔陪伴最後一哩路 大聲感謝後勤團隊
在忠孝西路圍觀的粉絲，為了隨行中華英雄走完遊行的最後一哩路，紛紛加快腳步，一邊手持相機、國旗，一邊隨著車隊的方向移動，形成大批的移動人潮，直到發現交叉路口無法前行，才有些遺憾地目送載著台灣英雄的車隊遠離。
不過讓人感到意外的是，即使所有中華代表團的選手都已結束遊行，後續經過的醫療團、運動科學支援團等車隊經過時，仍有不少民眾停留在原地給予鼓掌和歡呼，甚至紛紛大喊：「謝謝你們！」，舉動相當暖心。
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為慶祝本屆巴黎奧運，中華隊好手取得2金5銅的佳績，今（16）日舉行奧運英雄遊行，參與遊行人員包含奪下金牌的林郁婷、王齊麟，還有陳念琴、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻以及其他代表團選手，還有隨行教練，以及後勤團隊人員。
遊行路線的街道兩旁湧入眾多民眾圍觀，甚至有不少上班族趁著工作空檔，特地蹺班向奧運英雄們表達感謝之意。遊行終點預定在台北車站前的忠孝西路、中山南路路口，車隊在行經忠孝西路後，就會轉進中山南路離開。
狂奔陪伴最後一哩路 大聲感謝後勤團隊
在忠孝西路圍觀的粉絲，為了隨行中華英雄走完遊行的最後一哩路，紛紛加快腳步，一邊手持相機、國旗，一邊隨著車隊的方向移動，形成大批的移動人潮，直到發現交叉路口無法前行，才有些遺憾地目送載著台灣英雄的車隊遠離。
不過讓人感到意外的是，即使所有中華代表團的選手都已結束遊行，後續經過的醫療團、運動科學支援團等車隊經過時，仍有不少民眾停留在原地給予鼓掌和歡呼，甚至紛紛大喊：「謝謝你們！」，舉動相當暖心。
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