奧運英雄遊行／粉絲瘋狂！大批民眾一路狂奔　只為隨行最後一哩路

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▲奧運英雄車隊抵達後，由林郁婷與教練曾自強打頭陣，現場民眾歡呼聲不停，林郁婷也揮手致意。（圖／記者李政龍攝）

▲人潮一路從「英雄谷」台北市館前路，塞到忠孝西路，現場滿滿中華隊旗、台灣國旗飄揚。（圖／記者李政龍攝）

▲輕艇好手吳少璿單腳跨車頂超帥！沿途民眾瘋狂尖叫（台北市攝影記者聯誼會/提供）

奧運英雄遊行完美落幕！巴黎奧運奪下佳績的台灣英雄，在今（16）日前往總統府接受總統賴清德晉見後，進行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」的奧運英雄遊行活動，連天公都作美，直到遊行結束前都是好天氣。為慶祝本屆巴黎奧運，中華隊好手取得2金5銅的佳績，今（16）日舉行奧運英雄遊行，參與遊行人員包含奪下金牌的林郁婷、王齊麟，還有陳念琴、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻以及其他代表團選手，還有隨行教練，以及後勤團隊人員。遊行終點預定在台北車站前的忠孝西路、中山南路路口，車隊在行經忠孝西路後，就會轉進中山南路離開。在忠孝西路圍觀的粉絲，直到發現交叉路口無法前行，才有些遺憾地目送載著台灣英雄的車隊遠離。不過讓人感到意外的是，即使所有中華代表團的選手都已結束遊行，後