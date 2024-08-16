台美簽署合作備忘錄　為永續淨零翻開新頁

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▲共同倡議生質酒精減碳應用，各國產業專家、學者齊聚台灣。（圖／品牌提供）

為推動台灣生質酒精在道路交通、航空產業的燃料減碳應用，美國穀物協會與美國在台協會合作，於113年8月16日，在台北福華大飯店舉辦「台美永續淨零研討會 - 生質酒精交通減碳的應用與展望」活動，邀集美國、台灣、韓國、日本、新加坡、菲律賓等國家上百位專家學者，針對酒精汽油、永續航空燃料的推動，進行技術交流、實務經驗分享，並在行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會代理副處長Erich Kuss的見證下，由美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath，與台灣中油公司李順欽董事長，共同正式宣布簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」，為美國與台灣雙方在生質能源的合作上翻開新頁。行政院秘書長龔明鑫表示，在蔡英文總統宣布台灣2050年淨零碳排目標之後，全台灣都動起來往淨零的路徑前進，其中在運具方面不管是電動化、無碳化，都是重要的努力目標，目前路上運具大部分是採電動化的方式，但在偏鄉、特殊使用等許多強況下，仍然無法做到完全電動化，因此如何應用生質酒精汽油，也是一個解決方案，而在航空方面更不可能採取電動化，只能依靠永續航空燃料。今天非常高興，美國穀物協會舉辦這樣的活動，讓大家共同把方向定下來，找出目標一起邁進，為世界減碳盡一份心力。共同倡議生質酒精減碳應用，各國產業專家、學者齊聚台灣本次研討會除了邀請中油煉製研究所長蔡銘璋、循環台灣基金會董事長黃育徵、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良、中技社經濟暨產業研究中心主任王釿鋊、中央大學管理講座教授梁啟源等國內專家學者，分享各自的研究成果、展開交流討論，也邀請到美國阿貢國家實驗室能源系統首席分析師 Uisung Lee、美國穀物協會永續航空燃料全球政策顧問 Mark Ingebretson、美國穀物協會東南亞區生質乙醇顧問 Kent Yeo、標普全球大宗商品執行董事 Juan Sacoto、菲律賓大學洛斯巴諾斯校區工程與農工業科技學院院長兼教授 Rex B. Demafelis、台台灣山葉發動機研究開發中心股有限公司總經理許漢權等各國專家，分享他們在世界各國以生質酒精推動交通減碳的技術與經驗。美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath 表示，台灣是美國第七大的農產品出口地，彼此之間有著長期穩固、堅實的合作默契，此次率10人訪團，能與現場上百位來自各國、各界的專業人士，探討、交流生質酒精在交通減碳上的應用，共同為台灣永續淨零目標盡一份心力，感到非常榮幸與自豪，相信在台灣政府與各界先進的支持之下，今日的研討會，將為台灣交通淨零減碳開啟一個全新的格局。台美雙方簽署合作備忘錄，為台灣交通減碳翻開新頁在研討會開幕儀式中，美國穀物協會宣布，由美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath，與台灣中油公司董事長李順欽，代表美台雙方針對生質燃料技術交流與推廣，已正式簽署合作備忘錄，承諾未來不僅會共享在生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將積極辦理工作坊、座談會、技術培訓、考察、試驗計劃等合作活動，為台灣交通燃料的能源轉型，發展生質酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，打下扎實基礎。台灣中油公司董事長李順欽指出，台灣中油身負能源產業減碳重任，推動淨零轉型不遺餘力，以「優油、減碳、潔能」三大方針執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，涵蓋的領域包含智慧綠能、高值材料、循環經濟及生質油品等範疇。在交通運輸油品低碳化方面，包含在陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等將持續發展。未來台灣中油公司及美國穀物協會將與大家一起持續努力、攜手合作，共同為台灣交通淨零減碳願景盡一份心力。政府、產業、學術等各界熱烈支持，超過百位專家學者與會本次研討會受到從中央到地方政府的支持，相關單位皆有派員參與研討會，議題亦受到學界、產業界高度重視，有上百位來自各大學、研究機構、汽機車產業、航空業、能源業等專業人士與會。美國穀物協會駐台代表盧智卿表示，非常感謝各界專家的熱烈參與，使今日研討會能匯集多元意見。以生質酒精推動交通減碳已經是國際非常普遍的策略，很高興這場研討會能受到台灣政府以及各界的重視，未來美國穀物協會將與大家一起持續努力、攜手合作，共同為台灣交通永續淨零的願景盡一份心力。