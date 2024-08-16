高雄驚傳槍響！角頭「鴨頭」大街上遭槍殺　警方下午移送35歲犯嫌

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▲37歲陳姓角頭遭槍殺身亡，事後楊姓犯嫌開車逃離現場。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區明華一路昨（15）日中午傳出槍響，綽號「鴨頭」的屏東陳姓角頭（37歲）當街遭楊姓男子（35歲）開槍射擊，緊急送往醫院後宣告不治，至於楊男則是在犯後自行前往警局投案，今（16）日下午警方將楊男移送地檢署，過程中楊男面對媒體一言不發，詳細情形還有待進一步釐清。據了解，昨天中午11時許有民眾報案指出左營區明華路發生槍擊案，警方獲悉後不敢大意，立刻派出大量人手趕往，並在現場尋獲多顆彈殼，而腹部中2槍的陳男則由小弟自行送往大同醫院救治，但最終仍宣告不治。事後開槍的楊男自行駕駛一部白色自小客車離開，沒多久便帶著2把槍枝、子彈42發及彈匣4個到左營警分局新莊派出所投案，同時向警方供稱因對方欠下約50萬元賭債，屢屢催討未果才會犯案，對此說詞警方仍持保留態度，今天下午依殺人、槍砲罪嫌移送地檢署，後續將進一步釐清動機。