快訊／07:35花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署：震央位置修正

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▲一早地牛頻翻身，16日上午7時許連續3個地震，最大的是07:35規模6.3地震。（圖／中央氣象署提供）

今（16）日上午07時35分，在花蓮縣外海發生規模6.3地震，讓全台民眾都被晃醒，更擔心是否與0403花蓮地震有關，而中央氣象署起初研判兩起地震無關，但在下午改口，表示由於地震參數的更新調整，今早規模6.3的地震也將納入0403花蓮地震餘震序列，同時修正震央位置。花蓮今晨發生規模6.3地震，氣象署於上午8時半召開記者會，說明這起規模6.3的地震與先前0403地震、以及昨天的宜蘭地震無關，屬於獨立事件。但相隔8小時後，氣象署表示，有關今（16）日早上7時35分於花蓮縣外海發生規模6.3地震，受到大眾高度關注。依氣象署署地震測報作業，第一時間為了防災需求會以近震央少數測站自動化提供強震即時警報資訊(地震預警、國家級警報)，再來則是利用有限地震觀測站資料，快速製作成地震報告供大眾參考。氣象署解釋，為進一步確認此地震位置與0403花蓮地震之關聯性，氣象署將此地震以完整地震觀測資料處理後，氣象署表示，由於地震參數的更新調整，該地震納入0403花蓮地震餘震序列，相關官網圖資氣象署將於日後適時更新。