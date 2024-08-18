《還珠格格》小燕子原型是她？其實並非乾隆女兒　瓊瑤改得太美了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1998年的電視劇《還珠格格》，至今仍被許多劇迷奉為經典。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

▲《還珠格格》捧紅飾演小燕子的趙薇（右）、和飾演紫薇的林心如（中），左為范冰冰。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

▲《還珠格格》雖以真實歷史朝代為背景，但許多人物設定、情節都是杜撰，難以考證。（圖／微博）

風靡一時、深植於六、七年級甚至八年級生心中的瓊瑤劇《還珠格格》，讓無數觀眾記憶猶新。劇中由趙薇、林心如飾演的格格小燕子、紫薇活潑可愛、勇敢善良，是許多人心中永遠的清宮劇女神，但小燕子和紫薇在歷史上究竟是真實存在的人物，還是僅僅來自虛構呢？《NOWnews今日新聞》帶您從歷史的角度，來揭開長久以來的未解之謎。《還珠格格》故事開端來自大明湖畔的少女夏紫薇，她為和親生父親乾隆皇帝相認，一路跟結拜姊妹小燕子闖蕩京城。然而，歷史上乾隆雖多次南巡，實際上只有一次途經大明湖畔所在地濟南。乾隆十三年（1748年）時皇帝南巡，當時隨行的富察皇后病重，乾隆急忙帶著富察皇后返京治療，但途中富察皇后在山東德州病逝，乾隆因對皇后情深義重，從此再也不願踏足濟南。因此，紫薇的身世看似動人，但歷史並無確鑿依據。既然紫薇私生女的說法不成立，那小燕子在歷史上有依據嗎？其實依照史實，乾隆皇帝的確曾收養過一位民間義女。傳聞某年乾隆與劉墉、和珅一同微服出巡，於一貧困村莊中遇見一對夫婦，儘管生活艱苦，夫婦仍熱情款待他們。乾隆為感激這對夫婦，便收養這家的女兒為義女，並贈予一條手帕，承諾若遇困難可憑手帕到京城尋求幫助。後來這名義女真因天災和爸爸一同赴京求救，這時他們才發現，所謂的「皇家大院」其實就是紫禁城，而義父竟然是大清帝國的皇帝。劉墉安排這對父女入宮見了乾隆，但父女因無法適應宮廷生活，沒多久就過世了。乾隆朝代的義女傳說雖吸引人，但《還珠格格》的靈感或許更接近康熙年間的一段故事。傳說當時有一位民間女子，因其父母戰功顯赫卻早逝，孝莊文皇后見她聰慧，就將孤苦無依的她接入宮中收為養女。但這名養女並非皇室血統，且為漢族，因此她去世後僅被安葬於北京城外的「公主墳」。據說當時瓊瑤在偶然間得知這段故事，深感其中的凄美，才以此為靈感創作了《還珠格格》，出於劇情豐富考量，才將背景改為乾隆時期，為劇本增添許多有趣情節。總而言之，《還珠格格》雖以清朝真實朝代為背景編撰，但經過了大量虛構與改編，人物原型已難以考究。無論是乾隆朝的傳聞，還是康熙年間的民間故事，最終在瓊瑤的筆下都變得更為浪漫與戲劇化，讓這些原本撲朔迷離的傳說在觀眾心中留下深刻印象。