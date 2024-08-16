商保健保攜手推進新醫療科技　創造政策、產業、民眾三贏局面

醫療科技近年快速進步，台灣健保署對提升民眾的新醫療科技可近性向來不遺餘力，以機械手臂輔助手術為例，繼去年健保署開放17項納入給付後，今年宣布再通過46項，包括子宮肌瘤切除、子宮切除及其他手術。為兼顧健保永續性以及新醫療科技可近性，商保與健保如何齊行發揮綜效也成為各界高度重視議題。全球微創醫療技術的領導者直覺公司(Intuitive)於8月10日(六)舉辦「商保健保齊行 新醫療科技導入曙光」論壇，邀集產官學代表共商解方，與會貴賓包含健保署石崇良署長與龐一鳴副署長、臺大醫院賴逸儒副院長、長庚大學管理學院管理研究所暨醫務管理學系盧瑞芬教授、安達人壽張志杰總經理、韓國三星人壽(Samsung Life) Won Kim產品總經理以及今健康洪素卿總經理，期盼在新醫療科技時代之下，民眾能獲得更佳的醫療保障。
新醫療科技日新月異 亟需新型態醫療保單
為求提升治療效率，許多民眾自費選擇新醫療科技，但大部分自費項目隨著科技發展相應而生或改變，需要更多元的保險方案因應。舉例而言，過去醫療險保單中，多以「住院接受手術」作為理賠認定標準，而新醫療科技發展的趨勢是以縮短住院天數，甚至於門診直接提供治療為主，包含標靶藥物、免疫療法、微創手術等，民眾若是使用過去的保單，接受新型態手術或治療，有可能面臨理賠無門的情況。
深耕醫藥議題的今健康洪素卿總經理分享：「價格與療效一直是病友最兩難的抉擇，很多新醫療科技民眾看得到卻因為價格限制而用不到。期望有更適用的保險產品或制度，讓病患能獲得最合適的治療。」
臺大醫院賴逸儒副院長則表示：「如果能有健保商保協同給付，提供病患更多的資源，也會讓第一線醫師更加沒有後顧之憂，提供合適且多元的治療方案。」
健保署石崇良署長也回應：「健保總額推估將首度突破9千億元，但新醫療科技研發速度也持續加快，透過商業保險的輔助可以讓國人更早使用到最新醫療科技，但為避免貧富差距影響醫療選擇，由健保協助商保打造協同平台是較合適的發展方向。」
商健保齊行成趨勢 如何極大化資源效率為成功關鍵
面對新醫療科技的發展，全民健保也陸續擴增給付項目，但在健保預算有限下，仍須商保互補，協助病患降低負擔。健保署石崇良署長於會中提及最新政策進度，以機械手臂輔助手術為例，在2023年17項納入健保給付後，今年9月也再放寬增加46項健保給付項目，預計受益人數超過8400人次，台灣有7成國人有買商業保險，面對新醫療科技，必須要思考保單內容如何跟健保互補，以及行政資源怎麼共享，才能落實真正的健保跟商保合作。健保署龐一鳴副署長表示：「近年癌症相關醫療費用快速成長主要歸因於新醫療科技發展，健保署『健康政策與醫療科技評估中心』(CHPTA專責辦公室，過去稱HTA辦公室)已於今年1月1日開始運作，不僅優化評估流程與效率，也致力於資訊透明化，進而促進產業發展。目前CHPTA正努力朝向成為醫療科技評估之行政法人專責機構邁進，待成立法人後，人力編制可以更穩定，不再屬於計劃型，對持續發展醫療科技評估技術、培育人才將更有幫助。」
盧瑞芬教授認為台灣的全民健保制度屬社會保險模式，重視公平性，但在資源有限的困境下，可考慮以健保協同商保的第二層健保，強化病患在新醫療科技的可近性，但落實健保協同商保亟需政策支持，公私協力資源共享，以確保兩者能夠完善互補，極大化資源使用效率，優化民眾的醫療保障。
直覺公司台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理也表示：「在新醫療科技迅速發展的今天，商保與健保協同合作至關重要。直覺公司致力於推動全球微創醫療科技，讓病患能以更少的侵入性方式進行治療，減少術後恢復時間並提升治療效果。我們期望透過此次論壇，促進各界對話，共同推動更完善的醫療保險體系，讓每位患者都能享有最先進的醫療技術，減輕財務負擔，真正實現健康照護的普及與進步。」
台灣商保借鑒國際經驗 提升新醫療科技可近性
與時俱進的商業醫療保險方案也是各國保險公司積極推動的項目，以韓國為例，截至2022年初罹癌人口高達243萬，相當於每21人中就有一人罹癌，但癌症治癒率卻隨著醫療科技進步正在提高，患者對創新醫療技術的需求也隨之增加。看準此發展趨勢，許多韓國保險公司於2022年推出達文西手術的額外一次性給付，韓國三星人壽(Samsung Life) Won Kim產品總經理表示：「以達文西手術癌症醫療保險為例，自2022 年以來投保人數持續增長，說明民眾對新醫療科技的使用需求有增加的趨勢。」
商健保齊行已然是必要解方，且有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機以及提升新醫療科技可近性的三贏局面。如何建立適宜制度、開發產品，仍需產官學界共享資源，共同商議，才能盡速解決現行保險產品與新醫療科技連結度不足的困境。
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為求提升治療效率，許多民眾自費選擇新醫療科技，但大部分自費項目隨著科技發展相應而生或改變，需要更多元的保險方案因應。舉例而言，過去醫療險保單中，多以「住院接受手術」作為理賠認定標準，而新醫療科技發展的趨勢是以縮短住院天數，甚至於門診直接提供治療為主，包含標靶藥物、免疫療法、微創手術等，民眾若是使用過去的保單，接受新型態手術或治療，有可能面臨理賠無門的情況。
深耕醫藥議題的今健康洪素卿總經理分享：「價格與療效一直是病友最兩難的抉擇，很多新醫療科技民眾看得到卻因為價格限制而用不到。期望有更適用的保險產品或制度，讓病患能獲得最合適的治療。」
臺大醫院賴逸儒副院長則表示：「如果能有健保商保協同給付，提供病患更多的資源，也會讓第一線醫師更加沒有後顧之憂，提供合適且多元的治療方案。」
健保署石崇良署長也回應：「健保總額推估將首度突破9千億元，但新醫療科技研發速度也持續加快，透過商業保險的輔助可以讓國人更早使用到最新醫療科技，但為避免貧富差距影響醫療選擇，由健保協助商保打造協同平台是較合適的發展方向。」
商健保齊行成趨勢 如何極大化資源效率為成功關鍵
面對新醫療科技的發展，全民健保也陸續擴增給付項目，但在健保預算有限下，仍須商保互補，協助病患降低負擔。健保署石崇良署長於會中提及最新政策進度，以機械手臂輔助手術為例，在2023年17項納入健保給付後，今年9月也再放寬增加46項健保給付項目，預計受益人數超過8400人次，台灣有7成國人有買商業保險，面對新醫療科技，必須要思考保單內容如何跟健保互補，以及行政資源怎麼共享，才能落實真正的健保跟商保合作。健保署龐一鳴副署長表示：「近年癌症相關醫療費用快速成長主要歸因於新醫療科技發展，健保署『健康政策與醫療科技評估中心』(CHPTA專責辦公室，過去稱HTA辦公室)已於今年1月1日開始運作，不僅優化評估流程與效率，也致力於資訊透明化，進而促進產業發展。目前CHPTA正努力朝向成為醫療科技評估之行政法人專責機構邁進，待成立法人後，人力編制可以更穩定，不再屬於計劃型，對持續發展醫療科技評估技術、培育人才將更有幫助。」
盧瑞芬教授認為台灣的全民健保制度屬社會保險模式，重視公平性，但在資源有限的困境下，可考慮以健保協同商保的第二層健保，強化病患在新醫療科技的可近性，但落實健保協同商保亟需政策支持，公私協力資源共享，以確保兩者能夠完善互補，極大化資源使用效率，優化民眾的醫療保障。
直覺公司台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理也表示：「在新醫療科技迅速發展的今天，商保與健保協同合作至關重要。直覺公司致力於推動全球微創醫療科技，讓病患能以更少的侵入性方式進行治療，減少術後恢復時間並提升治療效果。我們期望透過此次論壇，促進各界對話，共同推動更完善的醫療保險體系，讓每位患者都能享有最先進的醫療技術，減輕財務負擔，真正實現健康照護的普及與進步。」
台灣商保借鑒國際經驗 提升新醫療科技可近性
與時俱進的商業醫療保險方案也是各國保險公司積極推動的項目，以韓國為例，截至2022年初罹癌人口高達243萬，相當於每21人中就有一人罹癌，但癌症治癒率卻隨著醫療科技進步正在提高，患者對創新醫療技術的需求也隨之增加。看準此發展趨勢，許多韓國保險公司於2022年推出達文西手術的額外一次性給付，韓國三星人壽(Samsung Life) Won Kim產品總經理表示：「以達文西手術癌症醫療保險為例，自2022 年以來投保人數持續增長，說明民眾對新醫療科技的使用需求有增加的趨勢。」
商健保齊行已然是必要解方，且有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機以及提升新醫療科技可近性的三贏局面。如何建立適宜制度、開發產品，仍需產官學界共享資源，共同商議，才能盡速解決現行保險產品與新醫療科技連結度不足的困境。