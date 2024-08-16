商保健保攜手推進新醫療科技　創造政策、產業、民眾三贏局面

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▲新醫療科技時代下，商健保齊行已然是必要解方，更有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機及提升民眾新醫療科技可近性的三贏局面。（圖／品牌提供）

醫療科技近年快速進步，台灣健保署對提升民眾的新醫療科技可近性向來不遺餘力，以機械手臂輔助手術為例，繼去年健保署開放17項納入給付後，今年宣布再通過46項，包括子宮肌瘤切除、子宮切除及其他手術。為兼顧健保永續性以及新醫療科技可近性，商保與健保如何齊行發揮綜效也成為各界高度重視議題。全球微創醫療技術的領導者直覺公司(Intuitive)於8月10日(六)舉辦「商保健保齊行 新醫療科技導入曙光」論壇，邀集產官學代表共商解方，與會貴賓包含健保署石崇良署長與龐一鳴副署長、臺大醫院賴逸儒副院長、長庚大學管理學院管理研究所暨醫務管理學系盧瑞芬教授、安達人壽張志杰總經理、韓國三星人壽(Samsung Life) Won Kim產品總經理以及今健康洪素卿總經理，期盼在新醫療科技時代之下，民眾能獲得更佳的醫療保障。新醫療科技日新月異 亟需新型態醫療保單為求提升治療效率，許多民眾自費選擇新醫療科技，但大部分自費項目隨著科技發展相應而生或改變，需要更多元的保險方案因應。舉例而言，過去醫療險保單中，多以「住院接受手術」作為理賠認定標準，而新醫療科技發展的趨勢是以縮短住院天數，甚至於門診直接提供治療為主，包含標靶藥物、免疫療法、微創手術等，民眾若是使用過去的保單，接受新型態手術或治療，有可能面臨理賠無門的情況。深耕醫藥議題的今健康洪素卿總經理分享：「價格與療效一直是病友最兩難的抉擇，很多新醫療科技民眾看得到卻因為價格限制而用不到。期望有更適用的保險產品或制度，讓病患能獲得最合適的治療。」臺大醫院賴逸儒副院長則表示：「如果能有健保商保協同給付，提供病患更多的資源，也會讓第一線醫師更加沒有後顧之憂，提供合適且多元的治療方案。」健保署石崇良署長也回應：「健保總額推估將首度突破9千億元，但新醫療科技研發速度也持續加快，透過商業保險的輔助可以讓國人更早使用到最新醫療科技，但為避免貧富差距影響醫療選擇，由健保協助商保打造協同平台是較合適的發展方向。」商健保齊行成趨勢 如何極大化資源效率為成功關鍵面對新醫療科技的發展，全民健保也陸續擴增給付項目，但在健保預算有限下，仍須商保互補，協助病患降低負擔。健保署石崇良署長於會中提及最新政策進度，以機械手臂輔助手術為例，在2023年17項納入健保給付後，今年9月也再放寬增加46項健保給付項目，預計受益人數超過8400人次，台灣有7成國人有買商業保險，面對新醫療科技，必須要思考保單內容如何跟健保互補，以及行政資源怎麼共享，才能落實真正的健保跟商保合作。健保署龐一鳴副署長表示：「近年癌症相關醫療費用快速成長主要歸因於新醫療科技發展，健保署『健康政策與醫療科技評估中心』(CHPTA專責辦公室，過去稱HTA辦公室)已於今年1月1日開始運作，不僅優化評估流程與效率，也致力於資訊透明化，進而促進產業發展。目前CHPTA正努力朝向成為醫療科技評估之行政法人專責機構邁進，待成立法人後，人力編制可以更穩定，不再屬於計劃型，對持續發展醫療科技評估技術、培育人才將更有幫助。」盧瑞芬教授認為台灣的全民健保制度屬社會保險模式，重視公平性，但在資源有限的困境下，可考慮以健保協同商保的第二層健保，強化病患在新醫療科技的可近性，但落實健保協同商保亟需政策支持，公私協力資源共享，以確保兩者能夠完善互補，極大化資源使用效率，優化民眾的醫療保障。直覺公司台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理也表示：「在新醫療科技迅速發展的今天，商保與健保協同合作至關重要。直覺公司致力於推動全球微創醫療科技，讓病患能以更少的侵入性方式進行治療，減少術後恢復時間並提升治療效果。我們期望透過此次論壇，促進各界對話，共同推動更完善的醫療保險體系，讓每位患者都能享有最先進的醫療技術，減輕財務負擔，真正實現健康照護的普及與進步。」台灣商保借鑒國際經驗 提升新醫療科技可近性與時俱進的商業醫療保險方案也是各國保險公司積極推動的項目，以韓國為例，截至2022年初罹癌人口高達243萬，相當於每21人中就有一人罹癌，但癌症治癒率卻隨著醫療科技進步正在提高，患者對創新醫療技術的需求也隨之增加。看準此發展趨勢，許多韓國保險公司於2022年推出達文西手術的額外一次性給付，韓國三星人壽(Samsung Life) Won Kim產品總經理表示：「以達文西手術癌症醫療保險為例，自2022 年以來投保人數持續增長，說明民眾對新醫療科技的使用需求有增加的趨勢。」商健保齊行已然是必要解方，且有機會創造緩解健保財務壓力、商保業者新商機以及提升新醫療科技可近性的三贏局面。如何建立適宜制度、開發產品，仍需產官學界共享資源，共同商議，才能盡速解決現行保險產品與新醫療科技連結度不足的困境。