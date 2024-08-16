韓國半導體業低迷！三星電子、SK海力士上半年主管降薪最高達30％

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韓國企業近日公布今年上半年的薪資報告，由於全球晶片銷售低迷，三星電子和SK海力士（SK Hynix）的半導體部門高階主管今年上半年的薪酬減少了20～30％，是遭受減薪的重災戶。根據《韓國先驅報》報導，儘管三星電子與SK海力士的公司盈利在今年有所恢復，但去年這兩家晶片廠均面臨嚴重虧損，這也直接造成這兩家企業高階主管今年上半年薪情不佳，負責記憶體晶片業務的三星電子總裁李禎培，被減薪25％至6.1億韓元（約新台幣1500萬元）。海力士副董事長朴正浩上半年薪資為31.7億韓元（約新台幣7500萬元），也低於去年的50.5億韓元（約新台幣1.2億元）。不同部門兩樣情，三星集團中負責家電和手機業務的高階主管，薪酬則與去年大致持平。而汽車和汽車電池相關業務的高階主管，更是拜去年獲利大增所賜，也拿到了豐厚的激勵獎金。報導中也揭露了韓國4大財閥集團董事長的薪酬，三星集團會長李在鎔自2017年起，已經連續7年不支薪；SK集團會長崔泰源則是領取了30億韓元的獎金；現代汽車集團會長鄭義宣領取了37.1億韓元的獎金；LG集團會長具光模則是領取了58億韓元的獎金。