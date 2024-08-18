名家論壇》鳴影品／《鬼才之道》張榕容陳柏霖　千帆過盡依然微笑

由張榕容、陳柏霖、王淨主演的暑假強檔國片《鬼才之道》，描述世間男女的競爭搬到陰間一樣競爭激烈，這部片沒有要恐怖，反而提前讓人跟著角色先跨到死亡線的另一邊，從那邊的視角回望人間，畢竟已經踩在禁忌的最黑最裡面，又如同與陰間的鬼們並肩求生作戰過，或許未來看待靈騷和死亡就會少一些恐懼吧。
電影裡有很多歡樂爆笑，也有一點感傷。我對於張榕容和陳柏霖的角色特別有感，那種千帆過盡依然笑著藏淚的悲哀最要命了。張榕容很多時候光是妝容就有張力，眼妝被淚痕暈髒，口紅抹散到牙齒都沾染，雖然眼角眉梢還是很倔強，想像她在《妖貓傳》裡那般優雅，可是你還是依稀可以嗅出她曾經遍體鱗傷。
看戲經常會帶進對於演員的過往記憶，張榕容曾經在5年內以《渺渺》、《陽陽》、《逆光飛翔》3度提名金馬影后，年輕出色風光，後來長達8年沒在台灣拍戲，在某些時空彷彿暫時被忘記，近幾年，才又逐漸回到焦點裡。
《鬼才之道》的凱薩琳，抑虛抑實地映照她的職業生涯，她必然不斷遭遇例如同學（王淨）、潔西卡（姚以緹）諸多的後起之秀，爭鬥或提拔或共好都是生存之道，可是，現實如戲，本片的敘事編排跟角色困境一樣殘酷，比較多的篇幅是給了王淨飾演的同學。雖然旺來5人幫各自都有被提及過往，但僅只同學有較多較完整的背景建立。
可是對於我這樣也不年輕的觀眾而言，張榕容一個眼神裡就有滄海，一個撇頭淺笑就足夠瞭然，她的詮釋很具說服力；陳柏霖也是。無論MAKOTO或曾經紅極一時的偶像歌手，裡裡外外把他超過20年的歷練轉化附身在這角色上，他本來就是自然派的演員，這次的角色又實在貼切，活靈活現賞心悅目。
他們倆面對後浪推進，哪怕戲份都不是最多，依然有讓自己「被看見」的才華。那種恰好跟主旨相呼應的感動，其實沒有在劇本裡，而是他們自己帶進角色的。
我很愛後段張榕容、陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦5個人，在馬路上一同瘋狂追趕的戲。一部分因為播放那首主題曲唱出猶如童年印象英雄戰隊要出擊的熱血激昂，更因為那條長長的路的盡頭是什麼大家也不知道，可是為了生存為了彼此為了一口氣，不管魂飛魄散的末日狂奔，居然愈跑愈生出希望。
凱薩琳的一句「都當鬼了，為什麼比當人還累啊？」是電影演到這裡，他們每隻鬼無庸置疑的共同艱苦心聲，更像是打破第四道牆的喊話，既是一個後設笑話，又再一次扣回敘事核心，給觀眾思考做為人應該珍惜的價值，自我認同，因為只有自己可以看輕自己。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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看戲經常會帶進對於演員的過往記憶，張榕容曾經在5年內以《渺渺》、《陽陽》、《逆光飛翔》3度提名金馬影后，年輕出色風光，後來長達8年沒在台灣拍戲，在某些時空彷彿暫時被忘記，近幾年，才又逐漸回到焦點裡。
《鬼才之道》的凱薩琳，抑虛抑實地映照她的職業生涯，她必然不斷遭遇例如同學（王淨）、潔西卡（姚以緹）諸多的後起之秀，爭鬥或提拔或共好都是生存之道，可是，現實如戲，本片的敘事編排跟角色困境一樣殘酷，比較多的篇幅是給了王淨飾演的同學。雖然旺來5人幫各自都有被提及過往，但僅只同學有較多較完整的背景建立。
可是對於我這樣也不年輕的觀眾而言，張榕容一個眼神裡就有滄海，一個撇頭淺笑就足夠瞭然，她的詮釋很具說服力；陳柏霖也是。無論MAKOTO或曾經紅極一時的偶像歌手，裡裡外外把他超過20年的歷練轉化附身在這角色上，他本來就是自然派的演員，這次的角色又實在貼切，活靈活現賞心悅目。
他們倆面對後浪推進，哪怕戲份都不是最多，依然有讓自己「被看見」的才華。那種恰好跟主旨相呼應的感動，其實沒有在劇本裡，而是他們自己帶進角色的。
我很愛後段張榕容、陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦5個人，在馬路上一同瘋狂追趕的戲。一部分因為播放那首主題曲唱出猶如童年印象英雄戰隊要出擊的熱血激昂，更因為那條長長的路的盡頭是什麼大家也不知道，可是為了生存為了彼此為了一口氣，不管魂飛魄散的末日狂奔，居然愈跑愈生出希望。
凱薩琳的一句「都當鬼了，為什麼比當人還累啊？」是電影演到這裡，他們每隻鬼無庸置疑的共同艱苦心聲，更像是打破第四道牆的喊話，既是一個後設笑話，又再一次扣回敘事核心，給觀眾思考做為人應該珍惜的價值，自我認同，因為只有自己可以看輕自己。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
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