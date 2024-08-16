特企／台南手搖飲「鮮自然」19周年　插旗台北一級戰區西門町！

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鮮集團旗下「鮮自然」在台灣飲品市場中已屹立19年，台南發跡，也深耕在地 鮮萃品味，目前全台60家門市以南部為主戰場。為慶祝邁進20年的里程碑，品 牌於台北西門町推出全新2.0形象店，不僅帶來煥然一新的消費體驗，更在科技 、健康和創業門檻眾面向，實踐創辦人的兩句話「該升級的就直升、該簡化的 就不要複雜」。「自動點餐機」登場，解決服務產業之缺工大煩惱 !新型態形象店導入自動點餐機(竟然還可以現金找零)，直球對決缺工大潮，解 決人才荒問題!這不僅僅分擔了門市服務人手不足，更讓消費者可以快速下單 ，不再為「只是想買杯好喝的」而多花時間人龍排隊而費時等待。同時，鮮自 然提出「一人270度」更精簡的「協同工作站」概念，只需要轉個頭就能支援 夥伴彼此，讓忙碌時候卻能更游刃有餘，而不需大幅走動影響流程動線。這小 小改變，卻藏著品牌深度思考後的簡化邏輯，讓門市服務不再手忙腳亂 !能夠保有品質競爭優勢，但也能更輕盈的加盟嗎 ?鮮自然西門町店，也是鮮集團總部嘗試在營運條件上，綜觀多年加盟主的反應 以及業界態勢，而設計出一套全新減壓方案「降低裝修成本，快速施工開店 」!這足以讓創業加盟經營者能夠更輕鬆的門票，走入手搖飲戰場。這「低壓 力」模式在籌畫過程中，也的確與現有加盟主有許多溝通與學習，品牌期待在 新舊加盟主中，都能適用於「新開店、舊改裝」的營運升級、營運減壓的手搖 飲品雙營新規則之雙贏 !精選「最熱銷、最精萃、最果調味也最升級」極簡菜單，全新登場 ! 鮮自然始終堅持「嚴選上好的、低負擔的原物料」，只選用契作優質水果農產 品與小農牧場鮮奶，更祭出「全新菜單僅提供半糖以下飲品」，來致力於為消 費者提供更友善健康的甜味新選擇。此外，鮮自然獨家擁有的93度精萃烏龍茶 技術，也讓老客人總是說:「喝這杯啦 ! 工商社會那麼忙，想要茶香甘甜，就點 杯93度啊，這真正讚耶!」。想要升級你的手搖品味，記得來鮮自然點杯好茶呦 !六大都八大商圈之地頭蛇展店計畫，並準備敲門全球華人大都會 !放眼台灣總體市場，鮮自然不貪心，穩紮穩打以「精品手搖飲」為首要核心服 務，再反思這19年經營經驗，決定「20年只磨一劍」之新思維，佈局走進六都 之「高品質手搖飲，就要鮮自然」之深化策略，即將啟動全台六大都之八大核心商圈複選戰略，以吸引在地生活極深與有心加盟創業的優質店東，與品牌一 起來共構共贏 ! 鮮集團也期待就以「精品手搖」姿態在三年成長一倍店家數之 小野心，為品牌的下一階段戰力成長奠定破百家的大基礎。此外，不僅全台六都直營與加盟同步優質展店，鮮自然品牌也已經開始放眼全 球重點華人市場之海外展店規劃，短期瞄準馬來西亞、新加坡等新興首都大觀 光區，長期立意在於將「台灣高山茶」的優質茶品文化推向國際市場 ! 鮮集團 洪榮灃總經理打趣說:「台灣不只有珍珠奶茶很紅很紅，也應該讓高山烏龍精 粹好茶，被全球好朋友們手搖走走喝喝」，洪總經理期待再創台灣茶飲全球買 單的新里程碑。19周年慶活動，限量搶購 為慶祝鮮自然19周年暨西門町形象店全新開幕，該門市推出系列活動如下:● 8/16 - 8/18 每日限量1000杯的品牌大明星商品「甘蔗毛仔青」以19元 之超超超值價供應，這款以天然純甘蔗與青茶(淺焙烏龍)所調製號稱全 台最棒甘蔗青經典飲品，每年銷售千萬杯，三天限量搶購，機會不容錯 過。● 8/19 - 8/25 指定熱銷TOP 6飲品第二件五折，包括甘蔗毛仔青、橙橙 茉莉綠、多多茉莉綠、原茶那堤、桑葚檸檬飲、莊園杉林溪、等人氣飲 品。此外，開幕期間，消費者只要到店消費並符合身份證字號包含 「8」、「1」、「9」的條件，即可免費獲得一杯人氣毛仔青茶(L 在 Instagram上標記@sianzihran 還有機會獲得限量版潮流小綠扇，數量有限， 送完為止。 鮮自然的全新形象西門町店，不僅是品牌19年歷程的新象徵，更是迎向未來的 新起點。在這個特殊時刻，鮮自然將繼續以新科技結合更健康為好茶核心，以 雙向「為加盟主、更為消費者」帶來最優質最好喝的手搖飲品鮮體驗。