遭酸「有人比妳更適合國際賽事」！短今曝中職挑選真相：懶得鳥你

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目。（圖／短今臉書）

▲短今正面回擊該名網友。（圖／短今threads）

▲短今先前也發文曬出網友的IG限時動態貼文。（圖／短今IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，她不時會在社群平台上分享日常生活。日前短今才被網友攻擊長相老氣，近來又有網友勸她：「不要再插花國際賽事的應援。」她也反擊：「懶得鳥你！」該名網友在短今的社群平台threads留言表示，要給短今善意的建議，指她可以繼續跳啦啦隊，但不希望她去參加大型國際賽事，「不要再自告奮勇、自命請纓、無役不與的去插花好嗎？」該名網友毫不留情直言，認為有比短今更適合為國爭光的啦啦隊代表，「妳這種層級水準的台灣啦啦隊，再怎麼去插花，報導的還是峮峮、瑟七、Yuri、菲菲、一粒這幾位，沒妳的份。」網友舉例南韓派出的啦啦隊國家代表隊，「妳有自信不會被強烈的比下去嗎？」對此，短今也正面回應，感謝對方的建議，同時強調國際賽事的人員選擇是球團、中職的決定，「並不是我自告奮勇就可以參加的，中信兄弟啦啦隊的每一位都很優秀，一定都很適合站在國際舞台，至於你其他的想法，我只能說，懶得鳥你。」事實上，短今先前也發文曬出網友的IG限時動態貼文，只見該名網友分享短今的自拍照，並表示短今貌美如花，但爸爸卻說短今很老，短今看似無所謂高EQ回覆，「爸爸身分證先拿出來看一下。」卻還是忍不住感嘆，「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣…一直聽到我很老，還是會有點難過的。」引來不少網友為他加油打氣。