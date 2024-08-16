潘越雲聽到江蕙考慮復出！真實心聲全說了　預告明年有望開個唱

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▲潘越雲前往展示數千張發燒CD及黑膠唱片的展間，親簽三張自己過往推出的專輯黑膠。（圖／TAA臺灣音響發展協會提供）

天后潘越雲出道至今超過40年，有許多膾炙人口的歌曲，包括〈桂花巷〉、〈我是不是你最疼愛的人〉、〈野百合也有春天〉、〈情字這條路〉等，但近來鮮少有公開活動。她今（16）日出席國際音響大展，獲頒「2024發燒友最愛歌手」，分享自己的黑膠收藏，也透露明年應該有機會開個唱。聽到封麥9年的「二姐」江蕙有望復出，她也大讚「很棒欸，希望大家有耳福！」雖然潘越雲近來很少公開露面的活動，不過她透露，自己仍有在努力工作，時隔4、5年時間，明年終於要推出新作品，也有機會開個唱。聽到江蕙對復出開唱有一點心動，潘越雲也樂見其成，不只說大家有耳福，還說「我也很希望聽到她唱經典台語歌。」潘越雲除了忙著歌唱事業也學無止境，日前考取台師大台灣語文學系博士班，只用1年半時間就修完所有學分，完成第一門檻，之後要閱讀40本書、還要準備資格考，資格考只有2次機會，最後階段則是論文，她直呼學業壓力很大。喜愛收藏黑膠唱片的潘越雲，表示自己的黑膠收藏算起來應該已經超過上百張，也認為在當下這個數位時代，黑膠唱片再度復興，說明人們對音樂產品的需求層次越來越豐富，無論是透過何種載體，本質上還是大家對音樂的熱愛。活動上，潘越雲也獻唱〈天天天藍〉、〈情字這條路〉，現場的人都聽得非常沉醉。