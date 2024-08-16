在迪士尼樂園亡卻因Disney+無法提告？專家：別亂點我閱讀並同意

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▲迪士尼主張，女子丈夫註冊訂閱Disney+時，已經同意服務條款中所列的「您與我方的任何爭端，均適用集體訴訟豁免，且必須透過個別具有約束力的仲裁來解決」。（圖／美聯社／達志影像）

▲迪士尼利用仲裁條款「躲」官司並非個案，自2010年以後，越來越多大公司透過仲裁條款來保護公司權益。（示意圖／pixabay）

美國近日一起官司訴訟引發關注，一位女子在佛羅里達的迪士尼樂園內用餐後，因為引發過敏反應導致女子死亡，女子丈夫對迪士尼提告，指控園方未妥善提供無過敏原餐點，涉及過失致死。然而，迪士尼卻主張案件必須接受仲裁程序庭外和解，因為女子丈夫在註冊訂閱Disney+時已經同意訂閱條款，若有針對迪士尼的訴訟，將透過仲裁程序在庭外和解。回顧本案，42歲的女子湯宣（Kanokporn Tangsuan）於去年10月在佛州迪士尼樂園內的「迪士尼之泉」（Disney Springs）酒吧用餐後，出現嚴重過敏反應，導致湯宣呼吸困難送醫後不治。湯宣的丈夫皮可洛（Jeffrey Piccolo）表示，迪士尼樂園在網站上介紹稱「迪士尼之泉」可以提供無過敏原的食物，當天湯宣也有向服務生表示自己對堅果和乳製品嚴重過敏，服務生也保證餐點內未含過敏原，但湯宣在用餐後卻出現嚴重過敏反應，法醫也證實死因就是對乳製品和堅果過敏導致。皮可洛於是對迪士尼提告，認為園方有所疏失。而迪士尼則主張，由於皮可洛曾在2019年註冊訂閱Disney+時，同意服務條款中所列的「您與我方的任何爭端，均適用集體訴訟豁免，且必須透過個別具有約束力的仲裁來解決」，意即皮可洛在本案中也應透過仲裁程序在庭外和解，無權對迪士尼提告。皮可洛的律師痛斥迪士尼的主張荒謬，迪士尼則表示對於湯宣的死深感悲痛，但是園內的「迪士尼之泉」並非迪士尼所有，也並非由迪士尼經營，皮可洛可對「迪士尼之泉」提告索賠，但迪士尼不願意被納入這起訴訟中，因此才提出仲裁程序的主張。迪士尼的主張看似很違反常識，只要訂閱了迪士尼的影音串流服務，就意味著在任何事情上都不能對迪士尼提告了嗎？對此，根據《美聯社》報導，電子隱私資訊中心（Electronic Privacy Information Center）的法務主管戴維森（John Davisson）表示，消費者面對各種使用條款，勾選「我閱讀並同意」時就應該意識到，這樣的行為本身存在風險。戴維森認為，這些使用條款通常都對使用者不利，傾向於保護公司權益，這起官司就如同對消費者敲響一記警鐘。戴維森指出，雖然在現實中，消費者很可能沒有閱讀，或者是讀了也未理解這些條款的法律含義，然而一但你確實同意了，就會造成日後在訴訟中面對公司時處於不利地位，且外人也難以對此提供有用的法律建議。根據《CNN》報導，迪士尼利用仲裁條款「躲」官司並非個案，自2010年以後，越來越多大公司透過仲裁條款來保護公司權益，包括Airbnb和沃爾瑪（Walmart）都有過類似案例，迪士尼的主張未必會被法庭接受，但也未必會被駁回，因為過去早有先例。加州大學法學教授霍頓（David Horton）表示，公司在使用條款中要求使用者簽下「無限仲裁條款」，即使這些合約的主題與訴訟本身無關，訴訟也會受到「無限仲裁條款」約束，這樣的主張確實讓部分法院感到不妥。但是另一方面，過去已有多起案例包括最高法院曾判決，認為應根據雙方合約進行仲裁協議，也有許多法院認為遵循先例是基本原則，即使「無限仲裁條款」本身有所爭議。霍頓解釋，20年前根本未曾發生這種仲裁條款被公司大量使用的案例，因此法界對於此類仲裁條款該如何詮釋也存在分歧。由第三方仲裁解決爭議，被視為更具成本效益且耗時更少，但通常也被認為對大企業有利，因為公司相較於個人，對於仲裁程序駕輕就熟，仲裁過程中更能佔據到優勢地位。