地震、連日大雨！台8線榮興路段崩坍　估8/23搶通

台8線97K榮興路段近日連續大雨，又昨（15）日宜蘭地震後發生崩坍，公路局谷關段今（16）日表示，凌晨兩點接獲通報，隨即調派機具前往搶通，早上清開局部堆積土石發現路基受損，最窄的路段僅剩不到2.5公尺，巨石、岩壁也落在道路上需要清除，初估如無持續降雨、地震等不利因素影響，預計在8月23日搶通，交通受影響用路人，建議梨山居民有智慧卡者可利用台8臨37線出入，遊客則請走台7甲線。
台8線97K榮興路段原本就是高度風化的破碎岩坡，崩坍瞬間擊毀路基，評估後將向內削山，爭取通行空間。另外東端有巨石、山壁落在路上，現場受限空間、材料條件不佳，將採用機械裂解、人工裂解、擾動坡腳等方式，在怪手、人員安全狀況下排除巨石。
公路單位特別呼籲用路人，地震過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。
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公路單位特別呼籲用路人，地震過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。