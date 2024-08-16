奧運體操／單槓決賽多人離奇失誤！唐嘉鴻透露「內村航平的詛咒」

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▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤。（圖／總統府）

▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤，她透露，這是內村航平的詛咒。（圖／總統府）

「亞洲貓王」唐嘉鴻這次在巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌，但在決賽時8名選手當中有6人出現失誤，也讓首先上陣卻掉槓的唐嘉鴻驚險摘下銅牌，今（16）日在返國餐會上再度提及這話題，不過，對於今年奧運單槓決賽失誤頻頻，唐嘉鴻認為，這樣的事情永遠都沒有合理的解釋，但他可以保證器材跟硬體設備都沒有問題，還跟大家分享了體操圈謠傳的小故事。唐嘉鴻提到，對於「貓跳900」秘招，唐嘉鴻透露，預計在年底前要恢復全能的訓練，「今年10月、11月新的規則會出來，那也會直接用新的動作去編排。」下屆奧運唐嘉鴻想拚拚看能否在全能出賽，