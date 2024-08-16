王齊麟奪金牌爆紅！「黑歷史起底」遭罵負心漢　記者追問反應曝光

奧運體操／單槓決賽多人離奇失誤！唐嘉鴻透露「內村航平的詛咒」

記者吳政紘/綜合報導

▲台灣體操選手唐嘉鴻在2024巴黎奧運體操單槓項目斬獲銅牌，替我國拿下本屆奧運第4面獎牌。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣體操選手唐嘉鴻在2024巴黎奧運體操單槓項目斬獲銅牌，替我國拿下本屆奧運第4面獎牌。（圖／記者葉政勳攝）
「亞洲貓王」唐嘉鴻這次在巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌，但在決賽時8名選手當中有6人出現失誤，也讓首先上陣卻掉槓的唐嘉鴻驚險摘下銅牌，今（16）日在返國餐會上再度提及這話題，唐嘉鴻透露，體操圈都在謠傳這可能是日本體操名將「內村航平的詛咒」。今年巴黎奧運男子體操單槓決賽的8名選手當中，有6人發生失誤，令大家相當意外，雖然唐嘉鴻最後仍順利摘下銅牌，他認為，這樣的表現他並不滿意，也會繼續努力，但這面獎牌對於教練和整個團隊是一個肯定跟鼓勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐嘉鴻透露單槓奪牌內幕　跟內村航平有關

不過，對於今年奧運單槓決賽失誤頻頻，唐嘉鴻認為，這樣的事情永遠都沒有合理的解釋，但他可以保證器材跟硬體設備都沒有問題，還跟大家分享了體操圈謠傳的小故事。

唐嘉鴻提到，日本的體操名將內村航平，因為上次東奧有很多傷，只有拚單槓項目，卻意外在預賽失誤，導致無法晉級決賽，之後決賽也有5個選手出現失誤，「體操圈都在討論，這是不是內村航平的詛咒，因為他是體操界很有代表性的選手，大家都覺得可能他的氣場或能量還在槓上的那種感覺。」

對於「貓跳900」秘招，唐嘉鴻透露，預計在年底前要恢復全能的訓練，「今年10月、11月新的規則會出來，那也會直接用新的動作去編排。」

下屆奧運唐嘉鴻想拚拚看能否在全能出賽，「畢竟有段時間沒有練全能，希望可以恢復得不錯，我是覺得挑戰滿多的，因為今年跟東京奧運的年紀也有差一些，但是我會盡力，我覺得有全能才讓我真的有練體操的感覺。」

▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤。（圖／總統府）
▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤。（圖／總統府）
▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤，她透露，這是內村航平的詛咒。（圖／總統府）
▲體操好手唐嘉鴻拿下奧運單槓銅牌，當下不少人失誤，她透露，這是內村航平的詛咒。（圖／總統府）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運體操／喊話總統賴清德！唐嘉鴻教練翁士航：加入我們的團隊

奧運體操／唐嘉鴻曝「失誤魔咒」主因：單槓規則改變、難度得提升

唐嘉鴻新動作「貓跳900」名字想好了！教練：實戰用出來會炸鍋

奧運桌球男團止步8強！中華隊8/6最新戰績整理　唐嘉鴻獎金X1.5倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生