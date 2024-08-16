奧運體操／單槓決賽多人離奇失誤！唐嘉鴻透露「內村航平的詛咒」

「亞洲貓王」唐嘉鴻這次在巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌，但在決賽時8名選手當中有6人出現失誤，也讓首先上陣卻掉槓的唐嘉鴻驚險摘下銅牌，今（16）日在返國餐會上再度提及這話題，唐嘉鴻透露，體操圈都在謠傳這可能是日本體操名將「內村航平的詛咒」。今年巴黎奧運男子體操單槓決賽的8名選手當中，有6人發生失誤，令大家相當意外，雖然唐嘉鴻最後仍順利摘下銅牌，他認為，這樣的表現他並不滿意，也會繼續努力，但這面獎牌對於教練和整個團隊是一個肯定跟鼓勵。
唐嘉鴻透露單槓奪牌內幕 跟內村航平有關
不過，對於今年奧運單槓決賽失誤頻頻，唐嘉鴻認為，這樣的事情永遠都沒有合理的解釋，但他可以保證器材跟硬體設備都沒有問題，還跟大家分享了體操圈謠傳的小故事。
唐嘉鴻提到，日本的體操名將內村航平，因為上次東奧有很多傷，只有拚單槓項目，卻意外在預賽失誤，導致無法晉級決賽，之後決賽也有5個選手出現失誤，「體操圈都在討論，這是不是內村航平的詛咒，因為他是體操界很有代表性的選手，大家都覺得可能他的氣場或能量還在槓上的那種感覺。」
對於「貓跳900」秘招，唐嘉鴻透露，預計在年底前要恢復全能的訓練，「今年10月、11月新的規則會出來，那也會直接用新的動作去編排。」
下屆奧運唐嘉鴻想拚拚看能否在全能出賽，「畢竟有段時間沒有練全能，希望可以恢復得不錯，我是覺得挑戰滿多的，因為今年跟東京奧運的年紀也有差一些，但是我會盡力，我覺得有全能才讓我真的有練體操的感覺。」
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不過，對於今年奧運單槓決賽失誤頻頻，唐嘉鴻認為，這樣的事情永遠都沒有合理的解釋，但他可以保證器材跟硬體設備都沒有問題，還跟大家分享了體操圈謠傳的小故事。
唐嘉鴻提到，日本的體操名將內村航平，因為上次東奧有很多傷，只有拚單槓項目，卻意外在預賽失誤，導致無法晉級決賽，之後決賽也有5個選手出現失誤，「體操圈都在討論，這是不是內村航平的詛咒，因為他是體操界很有代表性的選手，大家都覺得可能他的氣場或能量還在槓上的那種感覺。」
對於「貓跳900」秘招，唐嘉鴻透露，預計在年底前要恢復全能的訓練，「今年10月、11月新的規則會出來，那也會直接用新的動作去編排。」
下屆奧運唐嘉鴻想拚拚看能否在全能出賽，「畢竟有段時間沒有練全能，希望可以恢復得不錯，我是覺得挑戰滿多的，因為今年跟東京奧運的年紀也有差一些，但是我會盡力，我覺得有全能才讓我真的有練體操的感覺。」
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