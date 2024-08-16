楊銘威終於回歸《營業中》！被帶到火場操爆　傻眼：是不是在整我

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▲姚元浩（中）見楊銘威（右）回歸送上熱情大擁抱，左為吳映潔。（圖／好看娛樂提供）

▲節目班底被安排直接深入火場，體驗救火英雄的艱難任務。（圖／好看娛樂提供）

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》全新第四季將在8月17日播出。全新一季除了姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志4位老夥伴外，更有曾獲金馬獎、金曲獎、金鐘獎，三金加持肯定的新夥伴乱彈阿翔加入，五人一同挑戰升級版的移動任務，首集大來賓邀來好久不見的老戰友楊銘威加入行列，沒想到竟被帶到火場，讓他傻眼表示：「我是不是被整？」本集大來賓邀來好久不見的夥伴楊銘威，姚元浩說：「哇！你終於回來了！」立刻給了楊銘威一個大大的擁抱。楊銘威也穿上頭盔頭套、面罩、消防衣褲與消防鞋等等重達20公斤的全套打火裝，被安排直接深入火場，體驗救火英雄的艱難任務，讓楊銘威驚嚇直呼：「這不是煮菜節目嗎？我在懷疑我是不是被整了！」當大家拿到本季第一個任務內容，竟然是要為打火英雄消防弟兄準備1千人份的餐點，鬼鬼（吳映潔）驚訝不已：「1千多人！」姚元浩也崩潰的說：「1千多人，比以前多了一個零，怎麼可能！」菜鳥工讀生乱彈阿翔第一次錄影就接受震撼教育也感慨：「一開始以為可以遊山玩水了，沒想到竟然是水深火熱爆汗的遊山玩水，第一次錄影還要做餐給1千人，我可以回家了嗎？」任務開始時，廚房竟然又來了第二位幫手，是演藝圈唯一擁有乙級中餐烹調技術士執照的陳德烈，但他聽到要幫1千人做飯也是傻眼，驚呼：「我以為是我們一起做一道加菜，沒想到竟然是要做全部的餐點。」大家面對高壓力，讓廚房火藥味十足!