謝國樑罷免案10/13投票　民進黨喊：繼續檢視弊端有沒改善

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中央選舉委員會今（16）日表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，將在10月13日舉行投票。對此，民進黨發言人吳崢回應，尊重基隆市民的公民權的行使，他們會繼續檢視謝國樑在市政上的弊端到底有沒有改善。中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出的連署人人數4萬3137人，經查對後符合規定人數3萬6909人，不符合規定人數6228人，連署合格人數符合3萬792人門檻規定，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。對此，吳崢受訪時表示，對於這案子，民進黨一直以來立場都很明確，尊重基隆市民的公民權的行使，也尊重基隆市民，無論贊成或反對的所有意見。吳崢提到，民進黨包括黨中央、基隆市議會的民進黨團，會本於監督市政，為市民謀福利的角度，繼續檢視謝國樑在市政上的弊端到底有沒有改善。