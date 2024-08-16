出口放緩不如預期！主計總處下修今年經濟成長率至3.9%

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主計總處今（16）日發布最新經濟預測，受到出口放緩影響，略下修今年經濟成長率預測值至3.9%，預估今年消費者物價指數年增率2.17%，相較5月預測值2.07%，上修0.1%，顯示今年通膨情勢較預期險峻。明年全年經濟成長率3.26%，雖比今年差，但CPI年增率1.91%，可望掉到通膨警戒線以下。主計總處今日召開國民所得統計評審會，審議今年第1季國民所得統計修正、第2季初步統計，以及今年及明年全年的經濟成長率預測。主計總處表示，今年第3、4季經濟成長率（yoy）分別為3.12%、1.12%，併計第1、2季，全年經濟成長率為3.9%，較5月預測3.94%，下修0.04%，並規模估將突破25兆元，每人GDP為33402美元。不過，受到凱米颱風推升蔬果價格影響，今年消費者物價指數上漲2.07%，與前次預測相比，上修0.1%。主計總處表示，出口方面雖然人工智慧（AI）浪潮帶動電子零組件及資通訊產品出口，但傳產貨品表現較弱，影響到整體成長動能。展望明年，主計總處表示，在全球需求回升且AI應用浪潮帶動下，加上我國在地產業供應鏈完整，且深具優勢，出口可望增加。同時民間投資持續生溫，國際大廠相繼加碼，設立研發中心、資料中心，預估全年的經濟成長率為3.26%，CPI年增率1.91%，每人GDP為34684美元。