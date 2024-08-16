王心凌機場素顏被偷拍！手上本子藏祕密　10月準備迎接好消息

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▲王心凌日前素顏在機場被拍到，原來就是在準備「SUGAR HIGH 2.0演唱會」。（圖／Threads）

王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，甜蜜天后更在出道21年之際，達成演出50場個人演唱會的里程碑。不過即使如此，還是許多歌迷表示「聽不夠！」因此她在演唱會期間，就已經和團隊一起規畫「SUGAR HIGH 2.0演唱會」，事實上，她先前在機場被拍到戴著眼鏡的素顏照，當時手上拿著的本子，就是「SUGAR HIGH 2.0演唱會」的內容，她也透露即將在10月帶來全新的視聽饗宴。王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」場場創造不同的驚喜感動瞬間，例如一秒甜心變辣妹的〈Baby Boy〉椅子舞、〈言不由衷〉的應援式回應、〈SUGAR HIGH〉以美少女動漫姿態登場、轉場中的〈DaDaDa〉萬人卡拉OK大合唱等，留下令人難忘的回憶，首輪已在6月完美收官，但仍有歌迷依然沉浸在演唱會的精彩與美好中，大呼「高糖戒斷症候群」需要一段時間才能平復。日前在網路上流傳一張王心凌素顏「做功課」的照片，她罕見戴著眼鏡正在研讀一本厚厚的資料，當時有眼尖的歌迷揣測，「她在看的是SUGAR HIGH 2.0的企畫書？」事實上，王心凌確實不捨得讓歌迷等待，在先前巡迴演唱會時，就已經和團隊開始規劃2.0的內容，提早165天為「SUGAR HIGH 2.0」備戰，就是要給大家全新的體驗。「SUGAR HIGH 2.0演唱會」現在歷經數十種創意發想，從一開始討論要怎麼去蕪存菁，到團隊內部的激烈爭辯，各自有其堅持與建議，王心凌甚至親自化身為衝浪高手，不斷在網路上滑著每一場演出後，粉絲們的反饋，希望了解大家的意見之後，再重新思考2.0要如何更升級，她幾乎是抓緊每一個工作時間的空檔，研究SUGAR HIGH 2.0演唱會的規劃。王心凌也說，「To Do List」筆記本是最近的貼身小物，上面可以看到密密麻麻的待辦事項，包括歌曲挑選，歌單編排，舞者面試，舞蹈編排，開場視訊製作，一長串列下來，也讓她彷彿重回去年新專輯和籌備演唱會同時進行的高強度壓力。王心凌為了時刻掌握進度，7月開始已經進入每週會議的階段，親力親為處理「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的每一項細節，就是為了在十月帶給粉絲們完全不同以往的全新視聽饗宴。