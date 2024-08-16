傳黃仁勳赴AI機器人展！概念股好飆　慧友、維田已連拉2根漲停板

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美國股市昨（15）日全數走高，激勵台北股市今（16）日終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元。其中受惠於下周三機器人與智慧自動化展登場，市場傳出輝達執行長黃仁勳將來台，相關機器人概念股再度飆漲，其中被網友稱為「黃仁勳AI妖股」的慧友以及維田連續拉出兩根漲停板。美國股市昨（15）日全數走高，其中費半指數上漲逾4%，台積電ADR上漲逾2%，因此激勵台北股市今（16）日開盤上漲219.55點、以22114.72點開出，站回22000點關卡，成功站上月線。隨後在台積電漲幅擴大的帶動下，最高來到22374.94點，上漲479.77點，終場上漲454.16點或2.07%，收在22349.33點，向季線靠攏，成交量放大到4160.34億元。此外，台股今日收週線，本週上漲880.33點或4.1%，週K連2紅。其中機器人概念股表現續強，AI機器人時代來臨，輝達6月底股東會上，執行長黃仁勳表示，輝達從之前專注於遊戲的公司轉型成專注資料中心的公司，輝達創造的是一個創新市場，像是工業機器人領域，並規劃與電腦製造商和雲端服務業者合作來實現這一目標，強調要尋求AI創造如工業機器人等新市場來維持市場地位。也因此近來AI機器人成為重要關鍵字，尤其下周機器人與智慧自動化展登場，傳出黃仁勳將來台參與站台加持，台廠供應鏈屆時也將秀出最新技術與創新應用，市場認為將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮。今日機器人概念股表現亮眼，有著「黃仁勳AI妖股」之稱的慧友再拉出一根漲停板、來到81.9元，同樣連拉兩天漲停的還有維田、今日收在60.1元，其他攻上漲停的還有大拓-KY、威盛、廣明，此外，均豪、所羅門、陽程、三聯漲逾5%，福裕、新漢、羅昇上漲逾4%，時碩工業、凌華、盟立、鑫創、致茂上漲逾3%。