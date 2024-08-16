巴黎奧運珍奶設計徽章太熱！網路仿冒商品猖獗　中華奧會這樣說

2024巴黎奧運剛剛落幕，除了盎運選手們的好表現讓台灣民眾振奮，代表團的紀念小物「珍奶徽章」，因為可愛的圖案加上富含紀念價值，也獲得網路熱議，有許多民眾都敲碗要求市售，日前連網路上都已經出現仿冒品，不過珍奶徽章引發外國選手熱議，甚至被拿到網路上販售，也引發爭議。中華奧會對此發出聲明，強調目前尚未對外進行販售。
中華奧會聲明：
感謝全國民眾對本次巴黎奧運代表團珍珠奶茶徽章的喜愛，本會製作代表團徽章係依照參加綜合性運動會的傳統以及國際奧會規範製作，目的為提供團員與他國交流交換紀念使用。本會製作印有Paris 2024 字樣的徽章係經國際奧會授權，數量及設計均經過審核，且不得對外販售。
網路上任何宣稱可預購的珍珠奶茶徽章，皆未經中華奧會授權或同意販售，屬於違法之仿冒品，呼籲消費者請勿購買，避免鼓勵違法行為。另敬告未經授權販售的商家儘速下架，以免觸法！
中華奧會以往皆會在奧運期間提供徽章，讓台灣選手與其他國家選手交流、落實「體育外交」，不過有過去徽章造型較為制式，中華奧會總督導鄭鈞銘特別向中長官提出改變的想法，並將平時與同事閒話家常的內容變為構想。
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感謝全國民眾對本次巴黎奧運代表團珍珠奶茶徽章的喜愛，本會製作代表團徽章係依照參加綜合性運動會的傳統以及國際奧會規範製作，目的為提供團員與他國交流交換紀念使用。本會製作印有Paris 2024 字樣的徽章係經國際奧會授權，數量及設計均經過審核，且不得對外販售。
網路上任何宣稱可預購的珍珠奶茶徽章，皆未經中華奧會授權或同意販售，屬於違法之仿冒品，呼籲消費者請勿購買，避免鼓勵違法行為。另敬告未經授權販售的商家儘速下架，以免觸法！
中華奧會以往皆會在奧運期間提供徽章，讓台灣選手與其他國家選手交流、落實「體育外交」，不過有過去徽章造型較為制式，中華奧會總督導鄭鈞銘特別向中長官提出改變的想法，並將平時與同事閒話家常的內容變為構想。
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