巴黎奧運珍奶設計徽章太熱！網路仿冒商品猖獗　中華奧會這樣說

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▲日前連網路上都已經出現仿冒品，不過珍奶徽章引發外國選手熱議，甚至被拿到網路上販售，也引發爭議。中華奧會對此發出聲明，強調目前尚未對外進行販售。（奧會提供）

2024巴黎奧運剛剛落幕，除了盎運選手們的好表現讓台灣民眾振奮，代表團的紀念小物「珍奶徽章」，因為可愛的圖案加上富含紀念價值，也獲得網路熱議，有許多民眾都敲碗要求市售，感謝全國民眾對本次巴黎奧運代表團珍珠奶茶徽章的喜愛，網路上任何宣稱可預購的珍珠奶茶徽章，皆未經中華奧會授權或同意販售，屬於違法之仿冒品，呼籲消費者請勿購買，避免鼓勵違法行為。另敬告未經授權販售的商家儘速下架，以免觸法！讓台灣選手與其他國家選手交流、落實「體育外交」，不過有過去徽章造型較為制式，中華奧會總督導鄭鈞銘特別向中長官提出改變的想法，並將平時與同事閒話家常的內容變為構想。