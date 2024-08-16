「排球甜心」廖苡任宣布旅外！加盟日本V聯盟福岡隊　披18號戰袍

廖苡任宣布旅日！台北鯨華女排主力戰將，有「排球甜心」之稱的廖苡任，今（16）日透過個人社群平台宣布，新賽季將加盟日本V聯賽，披上18號戰袍為福岡KANOA隊效力。球隊教練森田亞貴斗指出，希望廖苡任能發揮擔任過隊長的經驗和特質，成為球隊的領袖，並帶領球隊一同成長。
世大運掌旗爆紅 旅外挑戰自我
現年27歲的廖苡任，是台灣女排近年國際賽的當家舉球員，在企業排球聯賽效力台北鯨華期間，曾率隊奪下企排十八年例行賽與總決賽的雙冠軍，並5度拿下年度最佳舉球員殊榮。此外，廖苡任在2023年成都世大運擔任掌旗官時，因為甜美笑容，成為中國網友的話題焦點人物，甚至一度衝上微博熱搜前10名。
對於新賽季將展開旅日征途，廖苡任表示：「全新的V聯賽、期待與Kanoa的合作創造出團結的力量，為隊伍帶來創新的成績，我會帶著台灣的支持、努力奮鬥。」福岡隊教練森田亞貴斗認為，廖苡任曾擔任過隊長，希望她能展現隊長的特質和優勢，作為球隊的領袖，同時，也期望她能在福岡能持續精進技術，不斷成長。
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現年27歲的廖苡任，是台灣女排近年國際賽的當家舉球員，在企業排球聯賽效力台北鯨華期間，曾率隊奪下企排十八年例行賽與總決賽的雙冠軍，並5度拿下年度最佳舉球員殊榮。此外，廖苡任在2023年成都世大運擔任掌旗官時，因為甜美笑容，成為中國網友的話題焦點人物，甚至一度衝上微博熱搜前10名。
對於新賽季將展開旅日征途，廖苡任表示：「全新的V聯賽、期待與Kanoa的合作創造出團結的力量，為隊伍帶來創新的成績，我會帶著台灣的支持、努力奮鬥。」福岡隊教練森田亞貴斗認為，廖苡任曾擔任過隊長，希望她能展現隊長的特質和優勢，作為球隊的領袖，同時，也期望她能在福岡能持續精進技術，不斷成長。