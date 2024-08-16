「排球甜心」廖苡任宣布旅外！加盟日本V聯盟福岡隊　披18號戰袍

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▲排球甜心廖苡任在2023年成都世大運擔任掌旗官，因為甜美笑容，成為中國網友的話題。（圖／NOWnews資料照）

廖苡任宣布旅日！球隊教練森田亞貴斗指出，希望廖苡任能發揮擔任過隊長的經驗和特質，成為球隊的領袖，並帶領球隊一同成長。現年27歲的廖苡任，是台灣女排近年國際賽的當家舉球員，在企業排球聯賽效力台北鯨華期間，曾率隊奪下企排十八年例行賽與總決賽的雙冠軍，並5度拿下年度最佳舉球員殊榮。此外，對於新賽季將展開旅日征途，廖苡任表示：「」福岡隊教練森田亞貴斗認為，廖苡任曾擔任過隊長，希望她能展現隊長的特質和優勢，作為球隊的領袖，同時，也期望她能在福岡能持續精進技術，不斷成長。